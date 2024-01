La pinseria anti degrado: "Con noi c’è più decoro. Ma ora ci remano contro"

"Qui ci sono ragazzi che hanno investito tutto ciò che avevano e che, se pur con buone intenzioni, non sono riusciti a regolarizzare situazioni preesistenti (il dehors, ndr) per mancanza di liquidità". E’ lo sfogo di Nico Giannini, titolare della Pinseria al Novi Park, e Carlo Colombo, collaboratore ed organizzatore di eventi nel locale, dopo che qualcuno ha richiesto l’intervento della Polizia locale per controllare che il ristorante fosse in regola con la relazione dell’impatto acustico (la musica, ndr) e per altre verifiche.

Giannini e Colombo evidenziano il ruolo anti-degrado del locale e lamentano un ’accanimento’ burocratico mentre – sottolineano – "siamo impegnati a salvare la zona". "Desideriamo – aggiungono – un incontro immediato con il sindaco, il prefetto e la giunta comunale perchè a quanto risulta sarebbero intenzionati a intimare la rimozione ed il sequestro di tutto ciò che è stato allestito all’esterno".

"Le ultime verifiche della polizia locale, venerdì, – spiegano Nico e Carlo – erano volte in particolare a controllare che fosse stata regolarizzata la recinzione e che ci fosse il permesso per una pedana di legno sistemata su un prato e adibita a pista da ballo". "Premetto che quando i gestori (Giannini e soci, ndr) accettarono di prendere in mano il locale ebbero un incontro con un assessore che, ben a conoscenza delle irregolarità pregresse, diede il benestare a ripristinare le reti rotte, pur di rendere la situazione sicura e decorosa poichè gli spacciatori entravano a dormire all’interno – afferma ancora Colombo –. Il Novi Park compie sei mesi dall’inizio della nuova gestione: la zona ora è pulita, serena e tranquilla ma tutto ciò potrà continuare soltanto se riusciamo a cancellare la brutta fama del Novi Sad. Quindi vi chiediamo di vivere il parco". v.r.