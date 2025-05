La pioggia non ha fermato il Maggio delle Ragazze, tra balli, canti e banchetto finale

La pioggia di domenica pomeriggio non ha fermato la sfilata ed i balli in costume per l’appuntamento conclusivo del triennale ‘Maggio delle Ragazze’ a Riolunato. Dopo che nella notte del 30 aprile erano stati i soli ragazzi a far canti a tutte le famiglie riolunatesi, domenica sono entrate in scena anche le ragazze. In mattinata erano stati raccolti i prodotti tradizionali a ringraziamento della manifestazione propiziatoria, mentre i maggiolanti hanno consegnato ad ogni famiglia il libretto dei canti 2025 ed in omaggio a ricordo della festa un soprammobile in ferro rappresentante una delle lanterne col ballo di una coppia. Per il pubblico alcuni gazebo e tanti ombrelli per assistere all’antico e coinvolgente spettacolo che rivive grazie alla passione dei giovani del luogo. Tra i musicisti, sotto la pioggia, il concertino Tazzioli ed alcuni artisti delle gemellate isole atlantiche delle Far-Oer. Quindi il banchetto finale aperto a tutti.

