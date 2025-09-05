La ’Piramide di Montecuccoli’ donata al museo

Rivive, in miniatura, la ‘piramide di Montecuccoli’ del 1858 che fu imponente (11 metri) ma di vita breve. E’ stata rievocata e al Castello di Montecuccolo assieme ad una ricostruzione dei drammatici fatti di Montecuccolo del 1799 a cui fu dedicata l’opera. Tanti i partecipanti alla serata-evento a cura de ‘Il Frignano dei Montecuccoli’.

Dapprima la memoria del monumento detto ’Piramide di Serra di Porto’ che raggiungeva un’altezza di 11 metri ma resistette soli 10 mesi: il modellino a cura di Roberto Amadori ricorda gli insorti antinapoleonici (28 caduti) con la riproduzione delle lapidi. All’interno del museo storico del Castello di Montecuccolo, un nuovo spazio espositivo si compone di due tabelloni storico-didattici, uno sul 1799 e uno sul 1858-59, più il manifesto originale di inaugurazione del 22 agosto 1858 che è stato incorniciato.

Durante la conferenza Paolo Rodolfo Carraro ha illustrato il quadro generale dell’invasione napoleonica dal 1796 al 1799, Roberto Amadori ha narrato i fatti storici locali e Alessio Bononcini ha descritto di come questi fatti segnarono la fine del ruolo amministrativo di Montecuccolo che successivamente passerà al Comune di Pavullo nel Frignano.

"Al museo Storico del Castello di Montecuccolo -dicono i promotori- consegniamo un altro tassello di storia del Frignano e del Ducato di Modena e Reggio che siamo certi sarà molto apprezzato dal pubblico dei turisti".

g.p.