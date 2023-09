"La piscina andava coperta con i fondi del Pnrr"

La civica "Idee in Movimento" - Bomporto e Frazioni va all’attacco della sindaca Tania Meschiari per la piscina. Gli esponenti di minoranza non hanno gradito la decisione "di non sostituire la copertura della piscina di Bomporto e mantenere il sistema attuale, poiché i costi sono lievitati". "Il progetto di copertura della vasca mobile o fisso che sia, – sostengono dalla minoranza - era molto probabilmente candidabile ai bandi del Pnrr, accedendo ad un finanziamento almeno dell’80% del costo previsto dell’intera opera". La conseguenza è che per il prossimo inverno la piscina non riaprirà. "Questo però non significa che non riaprirà più - si affretta a precisare la sindaca -. Solo per questo inverno dovremo di nuovo farne a meno". Qualcosa però si farà. "Abbiamo deciso di investire – dice Meschiari - per una sistemazione degli spogliatoi e di ripristinare i locali tecnici. Non avendo necessità di aprire l’impianto nell’inverno, potremo eseguire i lavori nei prossimi mesi ed in contemporanea uscire con un bando per almeno 5 anni con apertura estiva ed invernale come era prima del 2022". Da anni la piscina continua ad essere motivo di preoccupazione e scontento. "Lo studio di fattibilità – attaccano da Idee in Movimento - andava concepito ed eseguito almeno un anno prima". Intanto per confrontarsi con la cittadinanza la giunta comunale per lunedì 18 settembre alle 21 al Tornacanale ha convocato un incontro per illustrare l’intervento previsto. "Posso aggiungere – conclude Meschiari - che per il Pnrr sarebbe servito comunque come cofinanziamento un investimento maggiore delle nostre possibilità. Abbiamo anche altre priorità di investimento come la caserma e le scuole".

Alberto Greco