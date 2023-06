La ’Pizzica Salentina’ in piazza a Nonantola Il ricavato sarà devoluto agli alluvionati

Prosegue a Nonantola l’impegno delle associazioni a supporto delle zone alluvionate della Romagna. Sabato in piazza Liberazione alle 20.30 ’Pizzica Salentina’ con un gruppo di musicisti e ballerini pugliesi. Dalle 19 Street Food e birra. Il ricavato dell’evento sarà devoluto al Comune di Faenza. La serata, a ingresso gratuito, è organizzata dalla Pro Loco di Nonantola in collaborazione con il Comune, Studio’S, Autoscuola 2000 e M.D. Ancora in corso l’iniziativa ’Arte per la Romagna’ scattata lo scorso 24 maggio. I gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’Associazione La Clessidra Aps di Nonantola fotografie mettono a disposizione opere di pittura e scultura (visibili su Facebook) donate dagli artisti e fotografi con offerta volontaria minima di 50 euro.