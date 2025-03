La Polizia locale cerca ‘collaboratori’. Appello ai volontari del terzo settore

La Polizia Locale di Formigine cerca volontari che la ‘aiutino’ nelle attività di tutela del territorio, salvaguardia del patrimonio pubblico e promozione della legalità attraverso un avviso pubblico che si rivolge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale chiedendo loro una collaborazione più stringente a tutela della vivibilità del territorio.

Tra le attività che i volontari potranno svolgere ci sono l’affiancamento ai gruppi di controllo di vicinato, l’informazione alla cittadinanza sugli strumenti per chi è stato vittima di reato, come lo Sportello ‘Non da soli’, e la presenza nelle frazioni con gli agenti in servizio presso l’Ufficio mobile della Polizia Locale. Un progetto di sicurezza integrata, che vincolerà chi lo sottoscrive per tre anni, e sul quale a fare il punto è l’assessore alla Sicurezza Andrea Corradini.

"L’Amministrazione comunale propone una collaborazione con Enti del terzo settore che – precisa Corradini - abbiano comunque una vocazione specifica nel presidiare il territorio, in particolare i parchi cittadini, e per collaborare al corretto e ordinato svolgimento di eventi e manifestazioni". L’obbiettivo dell’Amministrazione è coinvolgere attivamente quanti più cittadini possibili, aggiunge Corradini, "attraverso iniziative che, come questa, possano promuovere la coesione sociale e favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando la prevenzione e la mediazione dei conflitti con le attività di controllo e presidio".