La polizia locale festeggia il patrono San Sebastiano

Festa grande per il Corpo unico di polizia locale del Frignano in occasione del patrono San Sebastiano. Nella chiesa di San Bartolomeo prima, e nella sede dell’Unione dopo, ieri - per l’occasione - si è fatto come di consueto il punto sull’anno appena trascorso. Il 2023 - per il Corpo Unico, che copre 8 comuni - è stato segnato da 166 incidenti stradali rilevati, 354 posti di controllo, oltre 2mila persone controllate e 169 ore di intervento in aula davanti agli studenti delle scuole. Il tutto grazie al lavoro di squadra che ha visto partecipare 26 persone, dal comandante agli operatori: "E’ stato un anno che ha richiesto un grande sforzo, perché siamo attualmente sotto organico di almeno 6 persone e per noi significa tanto - spiega il comandante Luigi Scannapieco -. La situazione va avanti da diverso tempo, si stanno perciò valutando le strade percorribili".. Per l’occasione, si è discusso anche dei servizi per il 2024: "Quest’anno innalzeremo i controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza e gli eccessi di velocità, con l’acquisto di un nuovo telelaser - prosegue -. D’estate sono troppe le situazioni di rischio, specialmente per i motociclisti". "Il mio augurio per il 2024 è che finalmente possa sbloccarsi per il Corpo la cessione di capacità assunzionale dagli altri comuni dell’Unione per raggiungere un numero sufficiente di agenti", auspica il sindaco di Pavullo Davide Venturelli.

r. p.