La polizia locale Ucman vola alto: "L’occhio dei droni sul territorio"

La tecnologia sempre più strategica nel contrasto dei reati stradali e nella azione di controllo del territorio. Trova conferma nei numeri dei veicoli controllati attraverso la nuova e moderna strumentazione (45.535 vetture in un anno), potenziata con l’intensificazione di sofisticate telecamere ai principali varchi e di apparecchi di videosorveglianza, il bilancio dell’attività svolta nel 2023 dai 27 agenti e ufficiali di Polizia Locale dei 6 comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), cui si aggiungono i 5.541 veicoli fermati e controllati durante i 638 posti di blocco effettuati, che portano il totale degli accertamenti fatti su veicoli a 51.076. Il dato è, però, relativo ai soli 6 comuni (Camposanto, Concordia, Medolla, San Felice, San Possidonio e San Prospero) che hanno conferito il servizio di Polizia Locale, che presto verrà rafforzata con l’arrivo di altre 6 unità e, soprattutto, con l’impiego – da dopo l’estate – di un drone che coadiuverà dall’alto le principali operazioni riguardo al contrasto di alcuni dei reati più odiosi. "Per l’impiego del drone – fa sapere il Comandante Donato Caccavone, insediatosi da inizio novembre – stiamo procedendo con gli atti, mentre contestualmente si sta curando la formazione del personale ed un operatore ha già conseguito il patentino rilasciato da Enav".

Il report dell’intenso lavoro svolto dalla Polizia Locale Ucman è stato presentato ieri a margine delle celebrazioni, svoltesi a San Possidonio, per il Patrono della Polizia Locale San Sebastiano davanti ai sindaci e amministratori dell’Unione, tra cui il sindaco di San Possidonio Carlo Casari e il presidente dell’Unione Alberto Calciolari. Nel suo intervento Caccavone, succeduto al predecessore Sauro Bellei, ha avuto modo di sottolineare "l’importante attività di contrasto alle condotte illecite per lo stato di ebbrezza alcolica ed alterazione da stupefacenti (con 1992 controlli alcol-narco test), per violazioni di veicoli privi di assicurazione (241) e di veicoli non revisionati (1114), oppure con conducenti sprovvisti di patente (28). Ritirati nel corso dell’anno 285 documenti di guida e sottoposti a fermo o sequestro 253 veicoli, intervenuti in 190 occasioni di incidenti stradali, uno solo dei quali conclusosi con esito mortale, mentre altri 81 con lesioni". A questa attività si è aggiunto anche un grosso impegno profuso nel controllo del territorio, dai parchi pubblici (1006 controlli fatti durante l’anno) per prevenzione e contrasto alle condotte illecite, alle verifiche sull’attività edilizia (21), in 8 casi dei quali sono stati riscontrati abusi, agli interventi di tutela ambientale e benessere animale (176 interventi), che hanno portato alla contestazione di 24 violazioni. Controllati altresì 316 esercizi pubblici, con 9 contestazioni mosse, e fatte 159 verifiche sulla regolarità del lavoro". "Gli agenti di Polizia Locale – ha ricordato il presidente Ucman Calciolari – sono punti di riferimento quotidiani per i cittadini. A noi amministratori il dovere di metterli nelle condizioni migliori per svolgere al meglio questo compito fondamentale, che passa anche per una continua evoluzione tecnologica e una collaborazione crescente a livello territoriale e tra le diverse forze dell’ordine".

Alberto Greco