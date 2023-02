La Popolare San Felice si prepara a festeggiare 130 anni di storia

Il 2023 sarà un anno significativo per la Banca Popolare di San Felice sul Panaro. L’istituto di credito modenese festeggia 130 anni di storia. Nel febbraio del 1893 infatti un gruppo di novantasette soci guidati dal sanfeliciano Emilio Tosatti approvarono il primo statuto e di fatto crearono una Banca. La vollero apolitica, autonoma e organizzata come una società cooperativa. L’entusiasmo e la convinzione del “fondatore” sono stati determinanti per permettere oggi l’esistenza di una realtà finanziaria promotrice dello sviluppo di un territorio. In questo arco temporale che simbolicamente si colloca tra due secoli e due millenni la Banca è cresciuta nei numeri e nella consapevolezza del proprio ruolo. I soci sono diventati più di cinquemila e l’area geografica nella quale viene svolta la propria attività commerciale è rappresentata dalle provincie di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Mantova. Come nel periodo della fondazione della Banca, il contesto economico finanziario era sempre caratterizzato da fermento e forte dinamismo, proprio nel 1893 ad esempio nasceva anche la Banca d’Italia come risposta alla crisi della Banca Romana per poi diventare moderna banca centrale assumendo il ruolo di gestore della politica monetaria. Oggi la Banca seppur fortemente radicata nel tessuto economico emiliano è chiamata a confrontarsi con un contesto di mercato europeo ed internazionale. La vera sfida è quella di onorare i principi che hanno caratterizzato la nascita della Banca declinandoli nella nostra contemporaneità, come sostiene il Presidente Flavio Zanini: "Dobbiamo ispirarci al coraggio del fondatore per compiere quelle scelte che consentano la tutela dei soci, il rispetto dei clienti, lo sviluppo del territorio e la crescita professionale dei dipendenti della Banca".

La prima occasione per celebrare questo anniversario sarà la prossima assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2022 che si terrà il 25 marzo 2023. Sarà un momento importante d’incontro vissuto "in presenza" dopo gli anni contraddistinti dall’emergenza sanitaria del covid, come dichiara il Direttore Generale Vittorio Belloi: "Il bilancio della Sanfelice 1893 Banca Popolare riporta una situazione di costante rafforzamento dei principali indicatori, una ritrovata redditività, un grande rigore nella gestione del rischio di credito e un’assoluta trasparenza nel rappresentare la realtà economica del nostro istituto". Nel corso dell’anno vi saranno altre occasioni per trasmettere l’importanza dell’anniversario dei 130 anni anche se il miglior modo sarà quello di considerarlo come un punto di partenza per raggiungere i prossimi obiettivi fissati nel piano d’impresa della Banca.