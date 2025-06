"La premier Meloni ringrazia per le ciliegie"

Anche la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha dimostrato per iscritto di apprezzare la Ciliegia di Vignola Igp. A darne notizia è stato lo stesso direttore del Consorzio, Walter Monari, che spiega: "Giovedì scorso abbiamo inviato una cassettina omaggio di Ciliegie di Vignola Igp a Palazzo Chigi, all’attenzione del presidente Giorgia Meloni. Già il giorno dopo, dall’ufficio della presidenza di Palazzo Chigi, abbiamo ricevuto un riscontro via mail dove venivamo informati che "il Presidente Meloni…formula le sue più sentite congratulazioni per l’attività del Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola Igp, un prodotto di straordinaria qualità che rappresenta una delle grandi eccellenze dell’agricoltura italiana…Auguriamo a lei (cioè al direttore Monari, ndr) e a tutti i produttori le migliori fortune e buon lavoro". Ancora Monari poi continua: "Sono stato positivamente colpito dalla velocità della risposta". Sempre giovedì scorso, Monari ha inviato come Consorzio una confezione di Ciliegie di Vignola Igp al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che già nei giorni scorsi aveva ringraziato con un messaggio scritto di suo pugno il sindaco di Vignola, per un analogo omaggio ricevuto durante la sua recente visita a Modena.