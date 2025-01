La presentazione ’Il bambino che viaggiava nei sogni’

Oggi alle 17 all’interno di ’Amici del libro’, con sede in via S. G. Bosco 153 a Modena, Francesco Natale presenta ’Il bambino che viaggiava nei sogni’ libro per bambini.

Alle 18,15, inoltre, si tiene anche l’inaugurazione della ’Mostra celebrativa di Marco Garuti’ artista storico modenese che per quarant’anni ha prodotto opere d’arte attraverso la tecnica dello sbalzo su lamine di metallo, rame e alluminio, poi dipinte; ha rappresentato in questo modo copie di opere capitali della storia dell’arte mondiale, dai faraoni egizi alla primavera del Botticelli, sempre su lamine di metallo ha realizzato, senza lo sbalzo, pitture rappresentanti in prevalenza il suo soggetto preferito e cioè il cavallo al galoppo in gruppi o da solo.