MA chi l’ha detto che si diventa preside solo a fine carriera? La dottoressa Maria Luisa D’Onofrio ha scelto di ribaltare il luogo comune: dirigente scolastica già a 31 anni, la più giovane preside d’Italia. «Ci sono altre mie colleghe in graduatoria, idonee, ma ad essere in servizio al momento sono solo io...». Originaria di Gesualdo, provincia di Avellino (in Campania), laureata in Scienze della Formazione primaria all’Università ‘Suor Orsola Benincasa’, D’Onofrio ha lavorato per sette anni come insegnante di sostegno supportando alunni con bisogni educativi speciali (per diventare dirigenti occorrono almeno cinque anni di servizio). Ha sostenuto una prova scritta e una orale. Dal 2 settembre siede in presidenza dell’Istituto comprensivo 2° nord di Sassuolo: le Collodi, Vittorino, San Carlo, Parco Ducale, Andersen e una sezione in ospedale. Dalle scuole dell’infanzia fino alle medie.

Dottoressa D’Onofrio, come mai ha scelto di fare il concorso per preside?

«Credo che sia un’occasione per crescere professionalmente. Sono già alle prese con questioni burocratiche, so bene che oggi i dirigenti scolastici devono avere una predisposizione quasi manageriale».

Come hanno reagito docenti e colleghi dirigenti di Sassuolo?

«È stata per loro una bella sorpresa per la mia giovane età, mi hanno assicurato la loro collaborazione. Anche alcune studentesse mi hanno espresso felicitazioni e complimenti».

Lei si è trasferita, come mai ha scelto l’Emilia Romagna?

«Nel concorso era possibile indicare 17 regioni secondo un ordine di preferenza. Il sistema informatico del ministero dell’Istruzione mi ha assegnato l’Emilia Romagna e io ho accettato. Il contratto è triennale, ho già preso casa, sono in affitto a Sassuolo. È un impegno che ho assunto con la massima serietà».

Come si trova a Sassuolo?

«Molto bene. La città offre una realtà economica, sociale e culturale varia. I servizi mi sembrano molto efficienti».

Solitamente si diventa presidi a fine carriera, lei ha scelto di farlo all’inizio.

«È vero, anche se la mentalità sta cambiando. C’erano diversi giovani che hanno fatto il concorso, ho delle colleghe che risultano per esempio idonee e potranno entrare in servizio nei prossimi due anni. Sicuramente è un incarico che desta preoccupazione, le responsabilità sono tante, ma è un’occasione che avevo la possibilità di cogliere e che mi sono voluta dare».

Gianpaolo Annese