La presidente Sofia Cattinari : "Un territorio orgoglioso dei suoi spazi industriali"

"L’idea di questo Festival, che è alla sua prima edizione, nasce dall’esigenza di valorizzare architetture industriali importanti: Modena e la sua provincia ne hanno tante". E’ Sofia Cattinari, presidente della Fondazione Architetti Modena, a spiegare l’origine e gli obiettivi dell’evento: "La nostra è una città orgogliosa dei suoi spazi industriali, che sono ben visibili; ce ne accorgiamo girando per questo territorio dove le industrie emergono nelle loro forme migliori. Qui, spesso, le industrie hanno la peculiarità di curare la loro immagine e anche nell’immaginario della gente è fortemente radicato il valore dell’industria e del prodotto che crea". E’ la conoscenza del territorio che ha portato l’Ordine e la Fondazione Architetti Modena fino a qui; IF Festival nasce infatti dallo spirito del luogo. "L’industria di fatto è storicamente impattante e noi ne godiamo sia gli aspetti positivi, legati alla produzione di ricchezza, sia quelli negativi, come le forti ripercussioni ambientali; ma è anche vero che rispetto ad altri settori dell’edilizia l’industria è sicuramente quella che mostra maggiore dinamismo, è quella che sta cambiando tanto nella produzione".

Cattinari parte dalla consapevolezza che l’industria non è mai stato il focus della progettazione: "Noi invece vogliamo metterla al centro della progettazione, senza voltarci dall’altra parte, perchè è qualcosa di cui siamo orgogliosi e che vogliamo guardare da vicino". Il Festival, in questo senso, rappresenta lo stimolo a parlarne. E ogni volta, in una location diversa, si affronterà un tema specifico ispirato dal luogo in cui ci si trova. "A Modena, per esempio, si parlerà di riuso e di rigenerazione di aree industriali dismesse; il giorno dopo si parlerà di pianificazione, poi ancora di aree interne, di energia e di sostenibilità, di immagini, di involucro e di bellezza. Con uno slancio in avanti, di tipo internazionale: poniamo infatti attenzione anche su dove andrà la produzione, per questo motivo abbiamo coinvolto economisti, sociologi, ricercatori. E gli imprenditori: è importante essere in dialogo e costante contatto con loro per conoscerne le esigenze e al tempo stesso indicare come l’architettura può essere al loro servizio".

IF Festival vuole rovesciare il concetto che la fabbrica debba essere nascosta, non vista: "E’ un edificio che ha tutta la dignità per occupare un posto e uno spazio nel territorio e per questo va valorizzata. L’Italia è bella e deve essere curata anche nelle sue aree industriali, anche per una questione di welfare dei lavoratori e dei cittadini".