La preziosa bibbia di Borso d’Este Cento anni fa il ritorno a casa Treccani la comprò per 5 milioni

di Stefano Marchetti

Dal Grand Hotel de Paris, il 1° maggio 1923 Tammaro De Marinis, bibliofilo e antiquario napoletano, scrisse un telegramma gioioso al senatore Benedetto Croce: "Annuncio con gioia Bibbia assicurata". La Bibbia di Borso d’Este, capolavoro della miniatura del Rinascimento, uno dei libri più belli e più preziosi del mondo, poteva finalmente tornare a casa, in Italia. Giovanni Treccani, imprenditore e mecenate (che due anni dopo avrebbe fondato l’Istituto per l’Enciclopedia italiana), si era accollato la cifra ‘monstre’ per l’acquisto dell’opera, messa in vendita a Parigi: cinque milioni di lire. Treccani comprò la Bibbia e la donò allo Stato italiano: nel 1925 – dopo un lungo dibattito sulla destinazione – l’incantevole codice tornò alla Biblioteca Estense di Modena che l’aveva custodito fino alla metà dell’Ottocento. Fra pochi giorni dunque saranno cento anni esatti dalla data storica del ‘riacquisto’, l’occasione per tornare a puntare i riflettori su questo tesoro bibliografico che il mondo ci invidia. La Bibbia venne eseguita su pergamena fra il 1455 e il 1461: il duca Borso affidò le pregiate miniature a un gruppo di eccellenti artisti dell’epoca fra cui spiccano Taddeo Crivelli e Franco de’ Russi. Era ovviamente uno dei gioielli delle meravigliose collezioni degli Estensi a Ferrara. Come altre opere, dipinti, codici o medaglie, nel 1598, a seguito della devoluzione, anche la Bibbia seguì gli Estensi da Ferrara a Modena e qui rimase fino al 1859, quando l’ultimo duca Francesco V d’Austria Este lasciò la città e partì per Vienna, portandola con sé. Il manoscritto ricomparve a Parigi nel 1923: alla morte dell’imperatore Carlo I d’Austria, la vedova Zita di Borbone, figlia dell’ultimo duca di Parma, la mise in vendita tramite un libraio parigino. L’antiquario napoletano De Marinis iniziò a ‘tempestare’ di richieste i più illustri (e competenti) esponenti politici dell’epoca, da Giovanni Gentile a Benedetto Croce: la Pierpont Morgan Library di New York aveva già fatto la sua offerta, ma la Bibbia non poteva finire in America, doveva rientrare in Italia. "La questione va portata al Presidente del Consiglio, ha importanza nazionale", scrisse. L’intervento del mecenate Treccani, il 1° maggio ‘23, permise di mantenere in Italia il manoscritto.

Da lì cominciò una lunga ‘disputa’ sul luogo a cui la Bibbia doveva essere indirizzata: Milano, Roma, Ferrara o Modena. La scelta cadde proprio su Modena, grazie all’opera di Domenico Fava, direttore della Biblioteca Estense, che ideò la sala dell’esposizione permanente dove la Bibbla è custodita all’interno di un forziere blindato ed esposta soltanto periodicamente, per evitare che la luce possa alterarne la sua fragile bellezza. Ne sono state effettuate anche alcune riproduzioni ad altissima definizione, fra cui quella realizzata già qualche anno fa dall’editore Franco Cosimo Panini.

"La Bibbia ritornò a Modena nell’aprile 1925, e ci stiamo organizzando per celebrare il significativo anniversario – annuncia Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi –. Nel frattempo, già nei prossimi giorni alla Biblioteca Estense approfondiremo la figura e il ricordo di Domenico Fava, grande bibliotecario, all’interno della seconda tappa de ‘La mostra infinita’, una serie di esposizioni che ripercorrono sette secoli di libri della nostra biblioteca". L’Estense è scrigno di bellezza, di storia e di storie. Scritte sulla carta.