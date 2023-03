La ’prima’ di Schlein Il saluto dei Dem locali "Servono idee guida per le alleanze 2024"

di Gianpaolo Annese Sabato primo aprile sarà la prima volta della neoeletta segretaria del Partito democratico Elly Schlein nella ’tana del lupo’, a casa del suo rivale alle primarie Stefano Bonaccini: Schlein nella tarda mattinata parteciperà a un dibattito nell’ambito de ’L’Italia di Domani. Tempi radicali’, la due giorni di appuntamenti organizzata dal quotidiano Il Domani nella chiesa di San Carlo (In via San Carlo 7). Sarà protagonista di un dialogo con l’editore Carlo De Benedetti sul tema ’Una nuova sinistra è possibile’. L’occasione per capire in quale direzione si muove il nuovo Pd e, perché no, cominciare a prefigurare le ricadute possibili sul corso politico locale. Il Pd locale è pronto ad accoglierla: "’Una nuova sinistra è possibile’ – è il saluto per esempio dell’assessore Andrea Bosi, tra i promotori in occasione delle primarie del comitato Schlein a Modena – non è solo un auspicio ma è oggi una realtà. La vittoria di Elly ha dato nuovo slancio al Pd e sta catalizzando molto consenso su una proposta politica chiara e credibile. Il Pd deve essere un luogo aperto e partecipato. La direzione da intraprendere è chiara anche a Modena ed è molto importante che Elly pochi giorni dopo la...