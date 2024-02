La prima donna candidata a sindaco. Il Pd di Concordia punta su Menozzi

E’ ufficiale, sarà Marika Menozzi la candidata che il Pd di Concordia proporrà per riconfermarsi alla guida del Comune. Menozzi, 43 anni, attuale assessora alla Scuola, Cultura e Comunicazione, "è il nome proposto – dice la segretaria locale Pd Ornella Tibasti – per la carica di sindaco alle altre forze politiche di coalizione, alle forze sociali e civiche". E’ sarà la prima donna a tentare la scalata al Comune. Lo ha deciso domenica il Circolo locale, dopo una fase di ascolto della comunità politica e cittadina che – si dice – abbia coinvolto un selezionato gruppo di opinion leader composto da un centinaio di persone, comprendenti non solo gli iscritti.

"Il Pd – aggiunge Tibasti – ha scelto all’unanimità una candidata capace, fortemente autorevole, che incarna quella domanda di innovazione, proveniente dall’interno del nostro circolo, ma anche dall’esterno e, al tempo stesso, quella esigenza di continuità con il buon lavoro svolto dal sindaco, dall’amministrazione e dai consiglieri in questi cinque anni". Fugate dunque le voci che vedevano questo nome in competizione con Paolo Negro, cui – pare – sia stato offerto di guidare la lista a sostegno di Menozzi e rintuzzata anche l’ipotesi di un terzo mandato, caduto con la sua lettera di rinuncia, che avrebbe accarezzato Prandini. "Pensare di ricoprire il ruolo di candidata sindaca – è la prima ammissione di Menozzi – mi faceva e mi fa tuttora sentire la responsabilità dell’onere di questa scelta. Non si tratta di una responsabilità individuale, ma collettiva, che investe Concordia, i suoi cittadini, ma prima di tutto il partito al quale mi sono avvicinata cinque anni fa. Ho fatto questa scelta solamente per amore di Concordia, perché desidero dare a Concordia il prestigio che si merita, mettendo a valore tutte le sue potenzialità".

Alberto Greco