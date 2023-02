La prima indiana in divisa "Esempio di integrazione"

di Antonio Lecci

L’integrazione fra culture e tradizioni differenti passa anche da una divisa. Lo dimostra la storia di Harpreet Singh Kaur, per tutti Bianca, ragazza di 27 anni, di origine indiana e residente a Formigine, da alcuni mesi in forza come agente della polizia locale del corpo unico della Bassa Reggiana. La sua presenza tra gli agenti di polizia del distretto guastallese – che conta otto Comuni – sta favorendo una maggior dialogo tra le istituzioni locali e tanti cittadini stranieri, che in lei trovano una persona di fiducia, "uno di noi", con cui potersi esprimere anche nella lingua madre, senza rischio di incomprensioni.

Un ruolo importante, quello di Bianca, tanto che nei giorni scorsi i responsabili del tempio Sikh di Novellara le hanno voluto conferire un riconoscimento, evidenziandola come un "chiaro esempio di integrazione e modello che possa ispirare anche altri suoi connazionali indiani o di altri Paesi".

Un premio che vuole dare valore all’impegno dell’agente, testimoniando la fiducia nelle istituzioni locali e l’importanza del loro ruolo.

"Ho avuto un’attrazione verso la divisa fin da piccola. Era il mio sogno. E la mia scelta di svolgere un lavoro in divisa è sempre stata appoggiata anche dalla mia famiglia", confida l’agente Harpreet Singh Kaur. Che aggiunge: "Dopo gli studi universitari, alla facoltà di Scienze giuridiche a Modena, ho svolto il servizio militare volontario, per un anno, al Reggimento Piceno, ad Ascoli. E’ stata un’esperienza molto positiva. Poi ho partecipato a concorsi per agente di polizia locale. E sono arrivata nella Bassa Reggiana". L’agente è nata in Italia, ha vissuto da piccola a Campagnola, poi il trasferimento a Formigine, dove tuttora risiede e dove il padre lavora in un’azienda agricola.

"Mi trovo molto bene in questa mia nuova professione, con totale collaborazione da parte di tutti i colleghi. Dovessi tornare indietro, rifarei certamente questa scelta", dice l’agente Bianca. Soddisfazione piena anche da parte dei vertici della polizia locale: "L’agente Harpreet Singh Kaur si è già dimostrata molto utile in diverse situazioni – conferma il comandante Alberto Sola – in particolare nel dialogo con gli stranieri, visto che conosce molto bene indiano e pakistano. Proprio di recente, alle prese con uno straniero in forte stato di ebbrezza alcolica, il suo intervento ha permesso di dialogare con quest’uomo, riportandolo alla calma. La presenza di un’agente di origini indiane è anche dimostrazione concreta di realizzazione del modello di polizia di comunità".