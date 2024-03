La prima nazionale di Anuang’a ’We are Nomads’, ricerca collettiva

Nel cartellone dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, gestito da Ater Fondazione, vi è un titolo di danza contemporanea in prima nazionale: stasera alle 21 il danzatore e coreografo keniota Fernando Anuang’a (foto) presenta la sua ultima creazione ‘We are Nomads’. Autodidatta e atipico artista nel panorama della danza contemporanea, per i suoi lavori s’ispira ai canti masai, memoria ancestrale e potenza ritmica, ‘motore essenziale’ per la sua gestualità. In questa specifica danza assisteremo a una riflessione sul concetto di viaggio, di ricerca, sulla nostra condizione di ‘nomadi’. ‘We are Nomads’ è la terza creazione del coreografo, in questo solo, Anuang’a affronta l’importante questione dei bisogni dell’uomo, ispirandosi al popolo nomade dei Masai e alla loro incessante transumanza. Il coreografo esplora questo modo di vivere che incarna lo spirito umano di libertà, di scoperta di sé e dell’altro. La danza di Anuang’a incarna la resilienza e la capacità di adattamento intrinseche dello spirito umano, dal momento che tutti noi affrontiamo le sfide della vita pur mantenendo un legame con la nostra eredità del passato.