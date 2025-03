La primavera rianima le Salse: "Laboratori e attività per ogni età"

Con l’avvicinarsi della primavera sono ripartiti gli appuntamenti alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, dedicati a grandi e piccoli, promossi dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Ente Parchi dell’Emilia Centrale, Ecosapiens, La lumaca, CAI, GEFI e Api Libere, per trascorrere momenti piacevoli e divertenti immersi nella natura. Tra fine marzo e aprile sono infatti sette le iniziative gratuite previste, che non necessitano più di prenotazione, come in passato, e il cui calendario è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Fiorano. La prima è prevista oggi, alle 16 a Cà Rossa, con il laboratorio "Salt Panorama", dedicato a bambini dai 2 ai 6 anni, per realizzare bellissimi panorami in bottiglia con sale e gessi colorati. La riapertura della stagione punta a replicare e migliorare i risultati – già lusinghieri – ottenuti nel 2024 – che fanno delle ‘Salse’ un luogo ormai ben conosciuto in provincia di Modena (l’83% dei visitatori arriva da lì) in grado di portare sui crinali fioranesi scuole (2780 presenze) e gruppi organizzati (257 persone tra adulti e famiglie) alla scoperta sia del parco che dei i Centri visita Cà Tassi e Cà Rossa, aperti il sabato dalle 15 alle 17 e la domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Le attività didattiche – 25, nel 2024, quelli organizzati da Ecosapiens e La lumaca che gestiscono le attività in Riserva, 10 le visite guidate – fanno il resto, garantendo alle Salse di Nirano un’utenza ormai fidelizzata, e particolarmente numerosa soprattutto nei mesi di aprile e maggio.

s.f.