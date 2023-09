"La privacy è garantita"

"Circa l’80% delle utenze del Comune di Modena ha un sistema di raccolta misto che prevede, per il rifiuto indifferenziato, l’utilizzo del cassonetto: la privacy delle persone nel conferimento di prodotti assorbenti è quindi garantita dall’utilizzo dello stesso. Ma anche le utenze servite da porta a porta integrale sono dotate di Carta Smeraldo con la quale possono conferire in tutti i cassonetti per rifiuti indifferenziati presenti nel Comune".

Lo ha sottolineato l’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi nella seduta del Consiglio comunale di giovedì.