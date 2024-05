La Pro Patria conquista la finale della Coppa di C2

Fa festa la Pro Patria San Felice, che dopo il salto in C1 e la finale di Coppa Velez (persa ai rigori un mese fa) ieri ha centrato anche la finale della Coppa di C2 travolgendo 5-0 a Ravarino i bolognesi del Fossolo. Mattatore della gara Garofalo, che firma l’1-0 dopo il duetto Salerno-Quaquarelli, raddoppia dopo una bella azione di Spatari, fa tris prima del riposo e a inizio ripresa manda in gol Salerno, prima che Spatari rifinisca il 5-0. I ragazzi di coach Greco sabato 18 troveranno a Bologna i ferraresi del Ponte Rodoni in finale.

Finale playoff amara in C1 invece per il Sassuolo, battuto 6-4 in casa dai ferraresi del X Martiri, che così vanno alla fase nazionale per la B (sfideranno lo Jesi). A Palagano è Terranova su punizione a illudere con l’1-0 i neroverdi, che poi subiscono 3 reti prima dell’intervallo e perdono bomber Antonietti per un contestato doppio giallo. Nella ripresa i ferraresi scappano sul 5-1, accorcia Gazzadi, poi arriva la sesta rete ospite e nel finale accorcia Pureza, sbaglia un rigore Terranova e infine Gazzadi firma il 6-4 troppo tardi per provare a inseguire il 6-6 che avrebbe portato ai supplementari. d.s.