La procura: "Montefusco spietato e crudele"

"Se di esecuzioni si è trattato queste sono state oltremodo spietate e crudeli, manifestazione dell’indole esplosivamente violenta del Montefusco, del tutto insensibile al dolore umano altrui e capace di furia spietata nei confronti di persone deboli e disarmate. Montefusco ha esploso contro le vittime terrorizzate e in fuga ben 9 colpi di fucile, impiegando cartucce da caccia a pallini, caricando per tre volte l’arma nel corso dell’intera azione, inseguendole nel giardino e dentro la casa, mettendo in essere contro le due donne tattiche da cacciatore che prima ferisce e sfinisce la preda, e poi la finisce".

E’ questa parte della ricostruzione, tanto agghiacciante quanto realistica, contenuta nell’atto d’appello firmato dal procuratore capo Luca Masini e dal pm Giuseppe di Giorgio contro la sentenza di condanna a 30 anni per Salvatore Montefusco. Parliamo dell’imprenditore edile 70enne che il 13 ottobre 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia della donna, Renata, nella villetta di famiglia a Cavazzona di Castelfranco Emilia. Come noto, infatti, la Corte d’Assise, presieduta dalla dottoressa Ester Russo, ha pronunciato una condanna a trent’anni per l’imputato, concedendo le attenuanti generiche e valutandole equivalenti alle aggravanti. La sentenza aveva sollevato numerose polemiche: le motivazioni infatti facevano riferimento a ‘motivi umanamente comprensibili’ poiché Montefusco ’arrivato incensurato a 70 anni, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate’.

"La famiglia di Gabriela e Renata Trandafir, due giovani donne uccise barbaramente, continua a credere nello Stato. Per cui affronta questo processo di appello nell’assoluta convinzione che vera giustizia possa essere fatta" ha commentato l’avvocato Barbara Iannuccelli, che assiste i familiari delle vittime.