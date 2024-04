"La Procura ostacola l’informazione"

"Una nota striminzita, 15 righe per la precisione, a 24 ore di distanza da un nuovo ed efferato fatto di sangue. Già lo scorso settembre, in occasione del festival di giornalismo investigativo Dig, come Aser (Associazione della stampa Emili-Romagna) e Asm (Assostampa Modena) promuovemmo un sit-in di protesta contro gli effetti che la legge Cartabia ha sul lavoro dei giornalisti e sul diritto dei cittadini a essere informati. Oggi, continuiamo a registrare diffidenza da parte della Procura di Modena nei confronti del sistema dell’informazione locale. Ancora una volta nessuna conferenza stampa e, dunque, nessuna possibilità di fare domande e approfondire fatti di grande rilevanza. Non ci rassegneremo all’idea di un rapporto con le procure fatto di veline e sommarie ricostruzioni".