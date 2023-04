La promozione del territorio Alla scoperta di Modena attraverso i suoni ’eccellenti’

di Paolo Tomassone

Ci sono i festival, le fiere, gli appuntamenti sportivi e le manifestazioni culturali. E c’è anche un altro modo per scoprire Modena: facendo attenzione al dettaglio e predisponendosi all’ascolto. All’ascolto di cosa? Ci sono dei ‘suoni’ molto noti dalle nostre parti, per esempio dentro le carrozzerie che sistemano le Ferrari e le Maserati: un 12 cilindri a 15mila giri che assomiglia alle note di un violino, o un V6 turbo che ti fa venire in mente una batteria. Ma ci sono suoni a cui non siamo abituati: rumori nascosti, talmente flebili, che per sentirli in alcuni casi c’è bisogno di concentrazione e tanto silenzio. Come nel caso del cuore dell’aceto balsamico che batte dentro le botti. O delle mani di una nonna che tira la pasta e poi pazientemente la piega attorno al ripieno dei tortellini. Sono i protagonisti di ‘The sound of Modena’, la nuova campagna di promozione turistica del Comune che sta per essere lanciata sul portale Visitmodena.it. Sette episodi (il primo video è già disponibile) della nuova stagione, la terza della serie. Dopo il successo della prima campagna ‘È tempo di Modena’, ancora nel pieno dell’emergenza, e della seconda ‘Ti tocca venire’ – tutte e due premiate a livello internazionale, la prima ha superato i 22 milioni di impression e le 238 mila visite al sito, la seconda pubblica nel 2021 ha raggiunto oltre 28 milioni di impression – si è deciso di proseguire su questa strada per raggiungere il maggior numero di persone, dai più giovani ai più anziani, interessate a visitare il nostro territorio. "Attraverso questa comunicazione che è capace di emozionare e stupire, vogliamo mirare diritti al cuore – spiega l’assessore alla Promozione turistica, Ludovica Carla Ferrari –. È un invito a giocare con i suoni della nostra città, dai gioielli automobilistici all’enogastronomia, un modo nuovo per incuriosire i turisti e cercare di portarli sul nostro territorio".

Portarli qui per toccare con mano tradizioni, arte, imprese, monumenti e storia. In questo caso ad ascoltare Modena. Dal 3 maggio, ogni mese sarà pubblicato un video tematico: per primo i motori; il 7 giugno l’arte e la cultura; il 5 luglio la natura, lo sport e il benessere; il 6 settembre la musica e il bel canto; il 4 ottobre i sapori delle eccellenze agroalimentari. L’ultimo video, a novembre, riassumerà l’intera serie che "racconta di un’esperienza turistica reale, fatta da un gruppo di studenti e di docenti del conservatorio Vecchi Tonelli di Modena e del conservatorio Paganini di Genova, che interagiscono con i residenti, con chi lavora, produce e inventa in questa terra", come ricorda Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki, l’agenzia ideatrice della campagna promozionale. "È una campagna davvero ambiziosa di cui andare orgogliosi – prosegue – che prevede la realizzazione di sette video che verranno inseriti nella sezione del sito Visitmodena.it dedicata alle esperienze relative allo specifico segmento di offerta turistica. Al contempo verrà sviluppata una campagna redazionale dedicata anche sui social, dove pubblicheremo una parte dei video con l’obiettivo di dirottare l’utente sul sito". Le prime riprese si sono svolte in città tra l’8 e il 16 marzo, la seconda fase di riprese si svolgerà a fine maggio in Appennino. Dai video sullo schermo di un pc alla vita reale, tutti gli occhi sono puntati sul turismo a Modena. "Siamo contenti perché nel 2022 abbiamo registrato in città un numero di presenze leggermente inferiore rispetto al 2019 – ricorda Ferrari – segno che abbiamo recuperato il periodo di crisi dovuta alla pandemia. E per il 2023 speriamo di poter crescere ancora, magari anche col traino delle riprese della nuova serie tv dedicata al Drake". Ai numeri degli ingressi in città si devono associare i "dati qualitativi" raggiunti negli ultimi anni.