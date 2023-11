La proposta choc del Psi: lista civica Muzzarelli: "Meritava il terzo mandato, guidi i senza partito"

"Caro sindaco, visto che ingiustamente non potrai ricandidarti per il terzo mandato, organizza e guida una lista civica. Noi siamo pronti a sostenerti". Firmato: Partito dei socialisti italiani. E’, in estrema sintesi, il testo di una lunga e articolata lettera che i vertici provinciali del Psi hanno inviato al primo cittadino venerdì (è già nelle sue mani) chiedendo "formalmente" un incontro. E’ un testo messo nero su bianco che rinfocola una suggestione già emersa nei mesi scorsi, e cioè quella di una lista civica ’extra Pd’ guidata da Muzzarelli. Un’ipotesi che tanti giudicano assurda ma qualcuno, invece, sogna. Se succedesse, si tratterebbe di un problema enorme per i candidati alla sua successione.

Ecco la lettera dei socialisti: "Anche a Modena, come nel Paese, si assiste ad un sistema di rapporti vissuti su base di prevenzione e scambi di accuse ideologiche e linguaggi poco edificanti. La sinistra riformista che anche noi rappresentiamo è sottoposta a scherno e travolta dall’ansia del fare senza strategie. Oggi c’è bisogno di coraggio, qualità che donne, uomini e mondo del lavoro e delle imprese debbono poter percepire con certezza e con rispetto. Senza pensare a forme di ’leaderismo’ senza costrutto e appartenenti ad altre storie, siamo certi che la personalità degli individui sia una qualità fondamentale da cui partire e da non accantonare in questo particolare momento storico della nostra città. Ciò che veramente conta oggi e che fa la differenza è il curriculum costituito nelle istituzioni o nel percorso professionale. Per questa ragione pensiamo a chi come te – dice il Psi rivolgendosi al sindaco – ha svolto con competenza e capacità un lungo e positivo lavoro nelle istituzioni conseguendo risultati importanti per la comunità modenese. Riteniamo arretrate le teorie contro il terzo mandato che mancano di analisi sui guasti causati da uomini e movimenti sorti dopo la falsa rivoluzione giudiziaria. Sostenere la disapprovazione di queste posizioni vuol dire per noi esaltare una prima idea: sostenere donne e uomini, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni come della politica e delle istituzioni, per ciò che sono e per ciò che hanno costruito al di sopra della loro categoria politica. A Modena il mondo dei non votanti e dei senza tessera oggi è maggioritario. È un mondo attento e vigile, da non confondere con i protestatari di professione a cui va bene solo il proprio pensiero spesso legato del tutto al loro interesse particolare. Per questa analisi e per il rispetto di tutti i cittadini e le cittadine, fatti salvi i principi stabiliti dalla Carta Costituzionale e dalle norme che regolano il nostro Paese, riteniamo di poter presentare la nostra proposta: il sindaco uscente, impossibilitato a ripresentare la propria candidatura a primo cittadino di Modena, può tuttavia proporre, organizzare e capitanare una vera lista civica che chiami a raccolta e sostegno i ’senza partito’, il mondo del volontariato, della cultura, della scuola, delle imprese e delle professioni proponendo a tutti questi mondi una idea di partecipazione tanto spesso esaltata in teoria quanto mai realizzata nella pratica. Di gente che vuole ’comandare’ ce n’è tanta e anche troppa, ma si tratta pur sempre di un gruppetto assai inferiore a quanti hanno a cuore il bene collettivo e desiderano partecipare direttamente o dare il proprio contributo con idee e volontà genuine di intenso valore sociale. I socialisti modenesi per quanto elettoralmente modesti, guidati dalla loro storia, ritengono che si possa ripartire, qui a Modena, superando la democrazia limitata e lo spettacolo residuale in cui si muovono i partiti in crisi. Siamo pronti – concludono – a portare il nostro contributo".