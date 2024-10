La proposta della Lega: "Censire gli stranieri per una città più sicura"

Un censimento degli stranieri residenti a Modena per alzare il livello di sicurezza. Lo propone il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi.

"L’escalation di atti che mettono a repentaglio la sicurezza delle nostre strade e delle nostre piazze – ha detto Bargi – ha raggiunto un livello di non ritorno. I cittadini modenesi, con il solito garbo e compostezza, non sopportano più una situazione di degrado che mette a repentaglio l’incolumità fisica ma anche la vivibilità delle nostre città".

Da qui la proposta: "La politica del Partito Democratico e la retorica demagogica relativa all’inclusione ad ogni costo, hanno fallito e le conseguenze sono a carico della comunità – ha tuona Bargi - Le ultime notizie di cronaca dipingono in maniera fedele una situazione, troppo a lungo tacitata dalle pravde di regime, relativa al degrado nelle nostre città ormai letteralmente fuori controllo. E’ inaccettabile: i nostri cittadini non si sentono più sicuri ed evitano di uscire di casa per paura di essere importunati da gente che non si capisce a quale titolo debba stare sul nostro territorio – ha attaccato Bargi che poi ha incalzato – La politica ha il dovere di non rimanere testimoni inermi e passivi al cospetto di perfetti sconosciuti che si stanno appropriando degli spazi pubblici che i cittadini contribuiscono a mantenere per se stessi e per i loro figli. Per questa ragione – ha poi spiegato l’esponente della Lega – proponiamo un censimento degli stranieri sul territorio che ci consenta di capire chi siano questi individui e di quale nobile mansione si occupino. Troppe città sono ormai ostaggio di ignoti che vagano per le aree più centrali, occupando parchi e aree comuni senza un lavoro e senza una fissa dimora. Troppe volte siamo testimoni passivi di notizie di cronaca nelle quali perfetti sconosciuti allo Stato delinquono e nei confronti dei quali diviene difficile prendere provvedimenti. Per loro la strada deve essere tracciata: inserimento all’interno di un percorso che li porti ad avere un lavoro, una dimora e una tracciabilità (come tutti noi), oppure lasciare il Paese".