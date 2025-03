La proposta di Maserati ai lavoratori della produzione: «Lavorate alcuni mesi in Serbia»

Modena, 12 marzo 2025 – Un invito su base volontaria alla Maserati a valutare la possibilità di andare a lavorare in Serbia per alcuni mesi, dove Stellantis ha uno stabilimento per la produzione della nuova Grande Panda. Lo ha recapitato il Tridente ai dipendenti della produzione, in cassa integrazione da mesi. A confermarlo è Stefania Ferrari, segretaria della Fiom a Modena: “Sì, questa ipotesi sta circolando e secondo noi è una presa in giro. Di fronte a lavoratori in cassa integrazione a zero ore da mesi, questa non può essere infatti una soluzione. In tutto il 2024 – ricorda Ferrari – Maserati a Modena ha prodotto 220 vetture e da novembre i lavoratori della produzione, scesi nel frattempo sotto la soglia delle 200 unità, restano in cassa integrazione. Forse rientreranno per una settimana questo mese”. Intanto è confermata la notizia trapelata alla fine dello scorso anno: non sarà prodotto il modello con motore elettrico, la Mc 20 Folgore.