"La prossima missione è il polo scolastico"

"Siamo nella prospettiva di veder realizzati, a breve, tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. E il mio entusiasmo rimane lo stesso di sempre, rinvigorito dall’esperienza che ora ho alle spalle". Così il sindaco di Serramazzoni, Claudio Bartolacelli, apre l’intervista verso le urne del 14-15 maggio, prima che - fra pochi giorni - vengano svelati anche i membri della lista a suo sostegno. Compirà 68 anni il prossimo 23 maggio e, prima di "mettersi al servizio della comunità", ha militato nel mondo del volontariato, contribuendo a fondare l’Avap di Serra e collaborando con le assistenze pubbliche di Maranello e Modena. Dopo la prima esperienza da sindaco tra il 1987 e il 1990, ha ricevuto mandato dai cittadini per tre volte. Nel ’90 si candidò tra le fila della Dc, oggi si definisce un "moderato" e, oltre alla sua lista civica, si fa strada l’ipotesi di un appoggio da parte di Fratelli d’Italia.

Sindaco, è di nuovo in corsa per le comunali. Ha lo stesso entusiasmo della prima volta?

"Assolutamente. Mia moglie dice che ho una ‘dipendenza’: senza una dose quotidiana di questioni che riguardano il pubblico non mi sento bene. Il mio è uno spirito di servizio: interessi personali non ne ho, vengo da tanti anni trascorsi nel mondo del volontariato e sono lo stesso della prima volta. Mi ricandido perché amministrare è una cosa nella quale credo davvero. Penso che tutti i cittadini dovrebbero interessarsene in modo attivo e cercherò questa volta di estendere l’appello a tutte le associazioni che mi hanno dato una mano in questi 5 anni. Ogni risultato andrà a beneficio esclusivo dei cittadini e del paese".

Cosa l’ha fatta propendere verso la ricandidatura?

"Cinque anni fa, pur sapendo che in questo Comune c’era una situazione difficile, avevo accettato l’impegno per amore del mio paese e, soprattutto, perché il progetto del nuovo polo scolastico che avevo previsto alla Fondaccia era rimasto accantonato per quasi vent’anni. La missione per cui sono tornato è questa: dare un nuovo polo scolastico a Serramazzoni".

A questo punto appare quasi scontato chiedere quale giorno del suo mandato ricordi come ‘peggiore’…

"Ha detto bene: sabato 9 settembre 2018. Due giorni prima dall’avvio delle lezioni, quando furono dichiarati inagibili la materna e i moduli prefabbricati con elementari e medie. Mi ero insediato da pochi mesi".

Il giorno più bello?

"Il 5 ottobre 2019, con l’inaugurazione della scuola di Riccò, dopo che avevamo sbloccato la situazione dal punto di vista urbanistico. La soddisfazione fu vedere don Franco Mislei, che era ricoverato alla Casa del Clero di Cognento, tagliare il nastro. Siamo riusciti a completare un’opera che rischiava di diventare una cattedrale nel deserto".

Ha avuto di nuovo la fiducia dalla sua squadra?

"Avrei preferito che una delle donne della lista si fosse candidata al mio posto, anche per avere continuità amministrativa in futuro. Tuttavia, mi è stato chiesto da loro di non disperdere il lavoro di questo mandato in cui Covid ed aumento dei costi hanno fermato il cantiere del nuovo polo scolastico alla Bastiglia. Sono stati 5 anni segnati dalle emergenze, ora vogliamo completare il programma avviato: piuttosto che salti nel buio o scegliere banalmente di ‘rinnovare’ per partito preso, crediamo servano esperienza e conoscenza di questo Comune. All’interno della lista ci sarà l’innesto anche di nuove figure".

Che differenze vede con la sfidante Simona Ferrari?

"Su questo preferisco non esprimermi, in attesa di un confronto nel merito delle proposte".

Riccardo Pugliese