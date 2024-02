La protesta degli agricoltori: "Incassi minimi e gasolio alle stelle. Così le aziende non sopravvivono"

Ha lambito anche il Modenese la protesta dei trattori di questi giorni: alcuni coltivatori si sono recati in delegazione a Bruxelles, altri invece si sono già uniti alle proteste di Bologna e ora meditano di saldare presto il loro grido di indignazione a quello nazionale a Roma.

Tra i primi a mobilitarsi c’è stato Luigi Golinelli, un imprenditore agricolo 59enne di Quarantoli di Mirandola, titolare col fratello della Azienda agricola ’Augusta’ (45 ettari quasi interamente coltivati a pere), a capo di un gruppo nato nel 2021 denominato ’Gruppo Pere 2 Euro’.

Vi fanno parte circa 250 frutticoltori di pere della Emilia Romagna, ma anche di zone limitrofe venete e lombarde, che il 12 febbraio si sono dati appuntamento a Mirandola all’Auditorium Levi Montalcini.

Golinelli, come è venuta l’idea di questa singolare denominazione?

"Abbiamo giocato sull’ironia, perché a noi produttori le pere dovrebbero pagarcele 2 euro al chilogrammo per recuperare il lavoro e le spese che sosteniamo in una annata normale. Se poi intervengono fattori avversi non bastano neanche quelli. È evidentemente una provocazione".

Oggi quanto vi pagano un chilo di pere?

"La media percepita dal produttore negli ultimi cinque anni è stata di 70 centesimi al chilogrammo. Ma in media nei supermercati vengono vendute dai 3,5 ai 5 euro al chilo. A noi dunque danno una fetta irrilevante rispetto a ciò che arriva a pagare il consumatore. Le cose vanno cambiate, anche se è tardi, siamo in agonia".

Veniamo alla protesta. Quali le ragioni di fondo della mobilitazione di questi giorni?

"Io spero sempre che le nostre associazioni di categoria si muovano perché la nostra situazione non è drammatica… peggio. Non possiamo sopravvivere. Noi pericoltori, oltre a un quinquennio molto difficile, abbiamo avuto un’annata disastrosa e questo ci sta penalizzando.

Arrivano buone parole, ma non si sta concretizzando niente".

Può fare un esempio?

"Noi ci assicuriamo per le calamità e le assicurazioni costano tantissimo. Un’azienda che fa 500mila euro di fatturato arriva a pagare un premio di circa 100mila euro, 70mila dei quali di solito sono erogati dallo Stato che riceve il sostegno dal Fondo Europeo e 30mila li mettiamo direttamente noi.

Nel 2022-23 lo Stato ha pensato bene di non tirare fuori i soldi fino al 70%, ma solo fino al 40% e ciò significa che per noi il premio è raddoppiato: sui 100mila euro richiesti di assicurazione dobbiamo pagare non 30mila, ma 60mila euro e questo accade in un’annata che è stata catastrofica, con l’80% in meno di produzione".

È solo un problema di assicurazioni?

"No, i fertilizzanti vengono pagati 3 o 4 volte tanto; i prodotti chimici sono aumentati del 40-50%; l’energia non ne parliamo; i carburanti sono raddoppiati".

Insomma per voi è diventato difficile fare impresa.

"Come imprenditori agricoli abbiamo il rischio economico come hanno le altre imprese, ma mentre le altre imprese hanno solo il rischio economico noi abbiamo il rischio economico e anche climatico. Per questo la nostra attività ha bisogno di essere tutelata affinché noi possiamo essere imprenditori normali, oltre a riconoscere che facciamo un duro lavoro".