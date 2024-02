La protesta dei trattori al casello: "Irpef e concorrenza dall’estero, gli agricoltori sono allo stremo"

L’ultima volta fu qualche lustro fa quando scoppiò la rivolta delle "quote latte". Il casello autostradale di Modena Nord da giovedì, e per alcuni giorni a seguire, almeno fino a domenica tornerà ad essere invaso dai mezzi agricoli, con presidi anche notturni. Questa volta sarà per la "protesta dei trattori" che – in concomitanza con la manifestazione romana al Circo Massimo – porterà decine di agricoltori a radunarsi nei pressi dell’ingresso autostradale modenese. "Giovedì – conferma Luigi Golinelli, imprenditore di Quarantoli di Mirandola, uno dei primi modenesi ad aderire alle manifestazioni di questi giorni e a capo di qualche centinaio di pericoltori che si chiama Gruppo Pere 2 Euro - faremo presidio a Modena Nord. Non ci saremo solo noi, che parteciperemo con 30 o 40 persone e altrettanti trattori, in quanto arriveranno anche altri dalla provincia di Modena e di Bologna". L’appuntamento è dalle 9 presso l’area adiacente al ristornate "Il Borghetto" in via Stradello Cave di Ramo 170. "Tutti – ci tiene a ricordare Golinelli - si dovranno identificare solo con la bandiera italiana. Non ci dovrà essere nessuna altra bandiera". Il timore è che ci possano essere tentativi di infiltrazione di persone o agricoltori che non condividono la piattaforma della protesta e accettino – come accaduto al presidio alle porte di Roma – mediazioni al ribasso. "Negli incontri e in tv si parla solo di Iperf – attacca Golinelli – ma questa è solo propaganda. Il Governo non ha dato nessuna garanzia sulle vere questioni che provocano il disagio e la frustrazione del mondo agricolo. Si è voluto ricreare da parte di Lega e Fratelli d’Italia un sistema politico all’interno della protesta. Ma noi andremo avanti e il gruppo che ha accettato la smobilitazione rappresenta appena un decimo della realtà che si è mobilitata in questi giorni". Anche da Modena sono tanti gli agricoltori ribellatisi alle loro associazioni di categoria. Tantissimi imprenditori agricoli non ce la fanno più, lo certifica anche una recente indagine Agri2000 Net, società di servizi in agricoltura di Castel Maggiore.

"Il motore che porta avanti la protesta – spiega Golinelli - è la situazione bancaria delle aziende agricole, poiché sono al collasso". I motivi? "La concorrenza sleale portata alle nostre produzioni dalle importazioni a gogo dall’estero – spiega Golinelli – come accade per qualsiasi tipo di alimento, compreso il frumento glifosato dal Canada, o per le pere che arrivano in nave dall’Argentina, o i meloni che vengono dal Senegal e che sono europeizzati dalla Spagna, dove anche la manodopera agricola costa meno. Perché mi chiedo non si fanno controlli accurati come avviene da noi? Poi l’agricoltura ha bisogno di essere trattata come una normale attività di impresa, pagando i giusti premi assicurativi. Molte assicurazioni non vogliono più assicurare. Il nostro futuro è segnato dalle calamità che si susseguono e i premi che aumentano e i prezzi dei prodotti inadeguati".

Alberto Greco