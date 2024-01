La protesta di Fd’I: "Case popolari, la Regione penalizza gli italiani"

Le nuove regole per l’assegnazione delle case popolari non piacciono a Fratelli d’Italia, che ritiene ancora una volta penalizzati gli italiani a scapito degli stranieri. Lo hanno chiarito ieri, nel corso di una conferenza stampa, i parlamentari Michele Barcaiuolo e Daniela Dondi, il presidente regionale Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, responsabile dipartimenti enti locali. Gli esponenti di Fratelli d’Italia sono partiti dall’enunciato che loro stessi contestano: ’Il requisito di storicità della residenza o dell’attività lavorativa non deve essere ulteriormente valorizzato dai Comuni, i quali non potranno inserire la residenzialità storica anche all’interno dei criteri scelti e dettagliati nei propri regolamenti ai fini della determinazione di punteggi premiali nelle graduatorie ERP’.

"Con questa nefasta disposizione – dicono gli esponenti di Fd’I – Bonaccini e il PD che governa la Regione si pongono l’obiettivo di ridefinire i criteri e la gestione degli alloggi Erp, le case popolari o ’alloggi di edilizia residenziale pubblica’, mortificando la speranza per tutti gli italiani residenti in regione di poter avere accesso alle case popolari ed esautorando i sindaci e i Comuni. La restrizione applicata ai Comuni prevede quindi di non poter attribuire un posto più alto in graduatoria a chi risiede o lavora da molto tempo sul territorio finendo così per danneggiare le tante famiglie della nostra provincia che necessitano di un alloggio popolare e che si vedranno superati in graduatoria da chi magari è giunto da poco".

A supporto di questa tesi, Fratelli d’Italia porta dei numeri: "I dati regionali e provinciali parlano chiaro – sostengono – i cittadini stranieri vedono assegnarsi il 40% degli alloggi a fronte di una popolazione pari al 12,8% in Emilia-Romagna e nella maggior parte delle graduatorie i primi posti sono ad appannaggio di popolazione straniera. Fa sorridere la motivazione che avrebbe spinto la Regione Emilia-Romagna a modificare i requisiti di accesso agli alloggi popolari ovverosia la ’necessità di aiutare i giovani nella ricerca di un alloggio’ ed il fatto che i punteggi premiali basati sul requisito della residenzialità storica sarebbero discriminatori e penalizzerebbero criteri di valutazione più rilevanti per la situazione di bisogno, come il reddito o la gravità del disagio abitativo.

Verrebbe da chiedersi – concludono – in quale modo questa norma andrà a beneficio dei giovani: questa norma infatti andrà definitivamente a discapito di tutti gli italiani, giovani e anziani in primis. La norma regionale rappresenta inoltre un pessimo segnale anche per chi risiede in città da tempo ed ha costruito un rapporto stabile e di radicamento nel territorio".