La protesta per Gaza : "Blocco della tangenziale, violenza intollerabile"

Non finiscono le polemiche sulla manifestazione Pro pal che ha Modena ha visto in piazza oltre 15mila persone.

"Dopo la giornata caotica di venerdì emerge un fatto che, se confermato, sarebbe gravissimo. Secondo diverse ricostruzioni, le autorità – spiegano Piegiuglio Giacobazzi e Antonio Platis, rispettivamente segretario provinciale e vice coordinatore regionale di Forza Italia – avrebbero permesso e di fatto accordato l’invasione della tangenziale di Modena da parte dei manifestanti pro-Palestina. Un episodio che, per dinamica e implicazioni, non ha precedenti né a Modena né in altre città italiane teatro di cortei analoghi".

"La tangenziale – commenta il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri – non è una piazza, ma un’arteria essenziale per permettere a cittadini ed imprese di spostarsi e lavorare. L’interesse pubblico deve essere quello di garantire i servizi. Le parole pronunciate e i disagi arrecati sono una vera e propria violenza inaccettabile. Più che il pacifismo è l’antisemitismo che caratterizza i toni delle sinistre in piazza. Modena – commenta ironico Gasparri - si conferma la capitale radical chic della sinistra italiana. Manifestanti in doppio petto che violano le leggi solo dopo aver cercato l’accordo per farsi scortare sulla tangenziale per bloccarla. Un corteo anomalo che ha creato disagi ingiustificabili. Sulla vicenda chiederò al Ministro dell’interno Piantedosi di fare piena luce".

"La libertà di manifestare – concludono Giacobazzi e Platis - è un diritto, ma non può mai trasformarsi nel diritto di violare le regole comuni con il tacito consenso. Le affermazioni del segretario provinciale della CGIL Daniel Dieci vanno condannate da tutto l’arco costituzionale. In questa cornice appare surreale che, da domani, questa stessa gente possa sedersi ai tavoli istituzionali di contrattazione per chiedere tutele e diritti a uno Stato che hanno così platealmente oltraggiato".

"Di fronte ad una manifestazione di popolo così colorata, viva e grande come quella che è stata ieri a Modena, mi pare inopportuno e inutile entrare dentro a polemiche di questa natura – ha detto il segretario della Cgil Daniele Dieci – Sicuramente tutta la giornata è stata gestita con un grande senso di responsabilità, con un grande rispetto per la città, per la sicurezza di chi ha partecipato a questa manifestazione. 20Mila persone, forse anche di più in alcuni momenti del corteo che hanno manifestato pacificamente contro il genocidio del popolo palestinese e contro le guerre e in solidarietà a tutte le vittime di soprusi. Non si era mai vista a Modena e il grande risultato è che per tutta la sua durata è stata pacifica, non violenta e non ha visto alcun tipo di danno o ripercussione. Modena, con una risposta oceanica ha fatto capire da che parte stare, dalla parte giusta. Questo, in risposta a Gasparri, è stato reso possibile grazie alle persone e alle forze dell’ordine".