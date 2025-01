La qualità dell’aria. Modena è maglia nera per le polveri sottili

Sono dati poco lusinghieri quelli che emergono dall’analisi di Arpae, dove risulta che la stazione di rilevamento di via Giardini, per tutto il corso del 2024, abbia registrato 52 superamenti dei limiti di legge stabiliti per le Pm10 (polveri sottili), in cima a questa ’classifica’.

È questo uno dei numeri più rilevanti dell’analisi che, lente di ingrandimento alla mano, restituisce una fotografia tra luci e ombre di tutte le province della regione Emilia–Romagna.

Da quanto riportato, "per quanto riguarda la concentrazione di pm10, polveri sottili, i mesi di gennaio e febbraio hanno presentato diversi episodi di superamenti protratti sempre dovuti a condizioni meteorologiche sfavorevoli, mentre nella parte finale dell’anno – a ottobre, novembre e dicembre –, sono stati osservati superamenti sporadici o di minore persistenza. Lente di ingrandimento alla mano, per quanto riguarda gli inquinanti secondari il valore limite giornaliero è stato superato per oltre 35 giorni in 6 delle 43 stazioni della rete regionale che lo misurano (nel 2020 erano 25, 11 nel 2021, 12 nel 2022 e 1 nel 2023).

In Pianura Ovest, come prima anticipato, le stazioni che hanno superato sono Modena-Giardini (52), Piacenza-Giordani Farnese (40) e Carpi-Remesina (38); in Pianura Est Rimini-Flaminia (40), Ferrara-Isonzo (38) e Ravenna-Zalamella (37).

Ma anche qui, se si eliminano gli episodi dovuti al trasporto delle polveri del deserto, le stazioni di Pianura Est rientrano tutte entro i 35 superamenti annui e rispettano il limite di legge e sono solo 3 le stazioni in regione che hanno superato i limiti per più di 35 giorni.

La media annuale di pm2.5, invece, nel 2024 è stata inferiore ovunque al valore limite della normativa, con valori in linea con i cinque anni precedenti.

Per quanto riguarda la media annuale di biossido di azoto invece, si osserva una diminuzione delle concentrazioni misurate. Il valore limite annuale è stato rispettato in tutte le stazioni, come nel 2020 e 2022: nel 2021 e 2023 era stato superato in una stazione. Inoltre, in nessuna stazione è stato superato il valore limite orario.

E per l’ozono? Le concentrazioni rilevate e il numero di superamenti delle soglie continuano a non rispettare gli obiettivi previsti dalla legge. Tuttavia, sebbene il periodo giugno-agosto 2024 sia stato il quarto più caldo dal 1961, non vi sono state condizioni estremamente critiche per l’ozono. "Ciò è dovuto in generale alla mancanza di episodi acuti, con la presenza di temperature molto elevate intervallata da eventi temporaleschi in grado di evitare l’instaurarsi di condizioni durature favorevoli alla formazione di ozono. Questo ha determinato un minor numero di ore di superamento della soglia di informazione, con superamenti avvenuti pressoché totalmente nell’area occidentale della regione. Diffuso ancora il superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana".

La sintesi dei dati annuali e la relativa analisi derivano dalla elaborazione dei valori rilevati dalla rete regionale di misura della qualità dell'aria della Regione Emilia-Romagna e, come ricordato, "nel 2024 i livelli misurati dalla rete regionale hanno continuano a mostrare per tutti gli inquinanti concentrazioni medie in linea o inferiori rispetto all’ultimo quinquennio".