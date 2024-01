La Quarantolese batte Cavezzo e si aggiudica il derby salvezza

QUARANTOLESE

3

CAVEZZO

1

QUARANTOLESE: Malavasi, Bonaccio, Mari, Bottazzi, Pisa (70’ Carlassare), Gobbi, Palmieri, Magro (85’ Sacchetti), Gozzi (60’ Bortolazzi), Pozzetti (80’ Mancini), Malagoli (71’ Zambelli). A disp. Campedelli, Poletti, Acanfora, Manicardi. All. Loddi

CAVEZZO: Valentini, Malavasi S., Malavasi N., Saracino, Savino, Boschini, Hoxha, Casari (69’ Storchi), Pressato (46’ Muracchini, 62’ Vatra), Diegoli (85’ Gilioli), Kolaveri. A disp. Schena, Tonini, Masiello, Dondi. All. Rambaldi

Arbitro: Tirrito di Parma

Reti: 25’ e 34’ Pozzetti, 52’ Hoxha, 64’ (rig.) Palmieri

Note: espulso al 36’ Saracino, ammoniti Mari, Pisa, Hoxha, Bortolazzi

Il derby salvezza va alla Quarantolese che dopo 5 gare senza successi (2 punti) batte il Cavezzo (in dieci dal 36’) e lo scavalca al quint’ultimo posto. Nei primi 15’ dominio di casa: Gozzi non arriva per un pelo su invito di Pozzetti, poi ancora Gozzi calcia a lato, in ripartenza Pozzetti calcia debole e Malagoli manda alto al volo. Al 22’ bravo Malavasi che con una doppia parata salva su Kolaveri. Al 25’ Pozzetti va via in slalom sulla destra e segna in diagonale. Al 34’ Pozzetti punta nuovamente Malavasi e segna a giro. Due minuti dopo Malagoli protegge palla a terra e Saracino gli rifila un paio di calci, inevitabile il rosso diretto. Al 40’ Palmieri allarga per Gozzi che sciupa calciando alto. In avvio di ripresa accorcia il Cavezzo su una punizione dalla trequarti mal calcolata da Malavasi che lascia via libera a Hoxha. Al 64’ Malagoli ruba palla a Nicolò Malavasi ed entra in area, lo stesso difensore lo stende. Palmieri dagli 11 metri trasforma il 3-1 e da qui in poi non c’è più partita, la Quarantolese colpisce una traversa con Magro su bell’apertura di Mancini e un palo con Zambelli dopo una bella azione personale.