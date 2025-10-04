La rabbia dei comitati: "Sacca e Crocetta, problemi noti a tutti ma istituzioni impotenti"

di Valentina Reggiani

"Cosa è andato in scena mercoledì sera alla palazzina Pucci? La resa e una chiara rappresentazione di impotenza delle istituzioni". E’ l’amaro commento di Camillo Po (‘Rione ‘Sacca’) relativamente al Consiglio del Quartiere 2, che vedeva come tema centrale quello della sicurezza e quindi di confronto con le istituzioni locali. I problemi nella zona sono noti da tempo, radicati nel tessuto sociale; i residenti non vogliono arrendersi a questa situazione di degrado, chiedono risposte e interventi mirati.

"La rappresentazione è terminata senza applausi e con la consapevolezza dei partecipanti di una clamorosa resa delle istituzioni locali alla drammatica situazione cittadina – commenta Po –. Durante il Consiglio, alla presenza dell’assessora Alessandra Camporota e del comandante della Polizia locale Alberto Sola, le cittadine ed i cittadini presenti hanno espresso con competenza, perfetta conoscenza della realtà e con modalità civile, lo stato pietoso e tragico dei territori Sacca e Crocetta, in balia di crescente criminalità, delinquenza, degrado".

Si è posto in evidenza anche l’accentuarsi dei timori e delle paure della popolazione che vive in zona. "Le risposte – commenta Po – sono state tutte dimostrazione di impegno nel risolvere i problemi lamentati e ben noti, anche di ascolto, ma ahimè anche dimostrazione di reale incapacità, per tante motivazioni, a risolverli". Po a tal proposito ricorda lo stato di grave degrado del parco XXII Aprile e di altre aree abitate circostanti e la presenza di numerosi tossicodipendenti.

"Fra le cittadine ed i cittadini partecipanti erano presenti molti consiglieri comunali dei gruppi consiliari di opposizione. Nessuno di quelli di maggioranza – conclude Po –. Alla serata hanno preso parte anche la dirigente dei servizi sociali Annalisa Righi, una mediatrice di Mediando, che lavora sul disagio giovanile e Vittorio Ferraresi, assessore alla legalità".

"La gente presente era arrabbiata – commenta Liliana Ferrari, del comitato per una Modena Pulita e sicura –. Era arrabbiata per situazioni circostanziate che si ripetono da tempo, in particolare legate alla presenza di numerosi tossicodipendenti dall’apertura del Drop-In.

A nostro avviso – continua – prima non erano così numerosi nella nostra zona: ora invece si sono riversati tutti qui.

Assistiamo a persone che collassano, ai continui bivacchi al XXII Aprile e fino all’altro giorno l’unità di strada veniva qua, sotto le nostre finestre. Risposte concrete? Ci hanno detto quello che stanno cercando di fare e hanno illustrato il fatto che chiudono il ciclopedonale ed Ex Benfra e che è presente l’esercito: soluzioni importanti, certo, ma risposte su ciò che si farà in seguito non ne abbiamo avute – continua Ferrari – . Sicuramente quando ci hanno proposto ulteriori riunioni abbiamo rifiutato: vogliamo scelte e soluzioni sostanziali.

Infine abbiamo contestato l’assegnazione di case popolari a persone che – ed è sotto gli occhi di tutti – viaggiano con auto importanti. Ho chiesto a Ferraresi di portare al tavolo della legalità la necessità di legalità in città, vista la criminalità diffusa tra spaccio, lavoro nero e sfruttamento".