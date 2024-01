La rabbia del padre della vittima: "Mio figlio è vivo per miracolo, quello che è accaduto è gravissimo"

"Mio figlio è vivo per miracolo. Se uno di quei cinque colpi fosse stato inferto in un altro punto oggi non sarebbe qua. Il problema è che questa gente continua a stare in giro come se niente fosse: ieri è capitato a mio figlio, domani capiterà a quello di un altro. Quello che gli è accaduto è non solo assurdo ma gravissimo". Dolore, sconforto, amarezza. E’ ciò che si avverte dalle parole di Riccardo Vellani, il padre dello studente 17enne accoltellato mercoledì pomeriggio su un autobus di Seta. L’aggressore, un 20enne ora in carcere, è accusato non solo di rapina aggravata ma anche di tentato omicidio aggravato.

"Io non me la sento di colpevolizzare i mezzi pubblici: sono episodi che capitano ovunque e in qualsiasi momento del giorno e della notte in questa città - commenta. Il fatto che sia capitato sull’autobus è irrilevante: poteva capitare alla fermata, in un bar, lungo la strada. Il vero problema sono le persone che combinano queste cose. Non mi accanisco contro l’azienda e i sistemi di sicurezza: mi accanisco pesantemente con quelli che permettono a certe persone di rimanere a piede libero pur continuando a commettere reati. Mio figlio sta abbastanza bene, considerato il contesto – sottolinea ancora Vellani. Oggi (ieri, ndr) è andato in sala operatoria, lo hanno ‘sistemato’ un po’ avendo diverse ferite in giro per il corpo, non solo tre come dicono. In parte lo hanno curato subito dopo i soccorsi e soprattutto in faccia e ora continuano con il resto del corpo. Ora è in terapia intensiva ma è cosciente e parla ma è malconcio. A livello psicologico, come starà, lo impareremo dopo: ora è sotto choc; deve ancora metabolizzare la situazione. Noi ora speriamo solo che non abbia danni permanenti, neurologico o fisico che al momento sembrano esclusi: questa è la nostra priorità, poi penseremo al resto. Quello che so io è che i dottori che lo hanno in cura non ci hanno dato motivi per essere preoccupati". Vellani rimarca come, al momento, l’unica cosa importante sia la salute di suo figlio, dopo di che si penserà al resto.

"Quello che è accaduto è una cosa inaccettabile – ribadisce - una volta questi episodi avvenivano in luoghi secondari e in ore poco frequentate: ora avvengono nei luoghi comuni e in orari di qualsiasi tipo e sembra che vada bene così. Questo è scandaloso. Non va bene punto: queste cose non devono succedere. Certa gente non può circolare, invece circola liberamente: io non so se questo soggetto fosse o meno noto, ma se dovesse emergere che lo era mi viene da dire: siamo alle solite, essendo noto continua a fare quello che vuole perchè è ciò che succede ogni giorno. C’erano cinquanta ragazzi sul bus: è successo a mio figlio ma poteva accadere a tutti quindi questo è un problema che riguarda tutti. Mio figlio è vivo per miracolo: se invece delle cinque coltellate ne avesse presa una in un altro posto non sarebbe qua. Questa non è una rapina ma una violenza gratuita. Cosa si può rapinare ad un ragazzo di 17 anni? Siamo in una realtà in cui uno si deve aspettare di subire violenza gratuita a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo – afferma con amarezza. Cosa dico io? Che è ora di finirla. Ho una figlia: le ho comprato uno spray urticante ma anche lì, chi lo sa".