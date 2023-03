La rabbia di prof e famiglie "Nessuno ci sta aiutando I nostri figli hanno paura e si sentono a disagio"

di Sofia Berselli "È giunto il momento di mettere un freno a questa situazione. C’è bisogno di maggior sicurezza". A parlare è Monica Secchi, membro del consiglio d’istituto e presidente del comitato dei genitori, che, a seguito dei recenti episodi di violenza, sottolinea le numerose difficoltà affrontate dall’istituto Corni. "La prossima settimana ci riceveranno il sindaco e il presidente della Regione e presenteremo le nostre proposte per migliorare questa situazione". Stefania Buonaccorso, membro del consiglio d’istituto, precisa: "Questa violenza appartiene a pochi studenti, non sono in tanti ad agire così. Sono numerosi gli studenti partecipi alla vita scolastica che supportano gli insegnanti, quindi non è giusto fare di tutta l’erba un fascio". Alla manifestazione hanno partecipato studenti, soprattutto rappresentanti di classe e d’istituto, docenti e genitori, evidentemente preoccupati per la situazione. "Sono una rappresentante d’istituto – spiega Lara Di Stefano – e nonostante, più e più volte, sia stato chiesto aiuto alla dirigente scolastica per arginare questa situazione, non siamo mai stati presi in considerazione". Quello che sta mancando maggiormente è "la sorveglianza dai piani alti, nessuno ci sta aiutando – prosegue – bisognerebbe imporre delle regole rigide e ascoltare le richieste degli studenti". Un rappresentante di classe, Filippo Montorsi, scuote la...