La raccolta dei tappi regala quattro carrozzine

I tappi di plastica smaltiti correttamente? Possono "produrre" anche carrozzine. E’ quello che è successo a Castelfranco Emilia, grazie al coordinamento operoso tra diversi soggetti e, soprattutto, grazie alla costante collaborazione e alla generosità di diversi cittadini. L’associazione di volontariato Cittadinanzattiva infatti, anche con il contributo delle due associazioni castelfranchesi ‘3A (Amore, aiuto e anziani onlus) e Arci Solidarietà, ha infatti organizzato nel corso di circa tre anni una maxi raccolta di tappi di plastica da avviare al riciclo. Hera (a cui sono state conferite ben 10 tonnellate di tappi!) e l’amministrazione comunale, partner in questa iniziativa, hanno quindi riconosciuto a Cittadinanzattiva un contributo economico per l’impegno profuso in questa e altre iniziative a tutela dell’ambiente. Tale contributo è stato utilizzato, appunto, per acquistare e donare alla Casa della comunità di Castelfranco Emilia quattro carrozzine.

Ma non solo: la raccolta dei tappi, iniziata alcuni anni fa, aveva portato ancora prima alla realizzazione di un altro importante progetto socio sanitario, ovvero la donazione di due letti per anziani non autosufficienti alla Casa protetta ‘Delia Repetto’ di Castelfranco. Visto il buon esito dell’iniziativa, la raccolta è così andata avanti e ieri mattina, con la consegna ufficiale, si è concretizzata in un’altra donazione, questa volta alla Casa della comunità. La direttrice del Distretto Ausl di Castelfranco Emilia, Cristina Maccaferri, commenta: "Intendo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, evidenziando soprattutto come piccoli gesti quotidiani possano trasformarsi nel dono di un oggetto utile usato da molti". Fabia Ferrioli, responsabile servizi ambientali di Hera aggiunge: "Il coinvolgimento di cittadini e associazioni ha permesso di trasformare un’attività di tutela dell’ambiente anche in un’azione concreta di solidarietà".

L’assessora al welfare del Comune di Castelfranco, Nadia Caselgrandi, rileva: "Dall’inizio il Comune di Castelfranco, così come l’Unione del Sorbara, hanno condiviso il progetto e si sono impegnati per diffonderlo e farlo diventare sempre più un progetto sociale". Infine Romano Ansaloni, coordinatore di Cittadinanzattiva a Castelfranco Emilia, puntualizza: "Per le associazioni Cittadinanzattiva, Noi e Arci Solidarietà il riciclo dei rifiuti non deve essere una imposizione, ma una scelta culturale, che si concretizza in questa semplicissima attività di raccolta tappi dove possiamo trovare un aspetto solidaristico".

Marco Pederzoli