"La raccolta rifiuti non funziona"

C’è il confrontato con Hera, in costante contatto con l’Amministrazione cittadina per trovare il modo di migliorare il servizio di raccolta rifiuti. Poi ci sono i sette punti oggetto della lettera che il Sindaco Gian Francesco Menani ha recapitato ad Atesir e alla multiutilityI per sollecitare ulteriori migliorie. Infine, c’è la lista civica di Francesco Macchioni, che per prima intuì le insidie nascoste dietro il nuovo modello di raccolta – venne anche promossa una raccolta di firme per opporsi, e venne votato un ordine del giorno in consiglio comunale – e torna all’attacco. Dicendosi ‘scettica’ nei confronti di quanto posto in essere fin qua dall’Amministrazione: "E’ importante ricordare ancora una volta, che esiste agli atti un impegno istituzionale voluto da noi e votato a maggioranza, per fermare l’estensione del porta a porta su tutto il territorio di Sassuolo", dice Macchioni, che recrimina anche su come "sia servito a poco sollecitare l’amministrazione" e va oltre, affermando che "tutti i contratti hanno delle regole alle quali entrambi le parti si devono attenere, e motivi per i quali si può anche recedere: e questo di HERA non fa eccezione". I disservizi, lamenta Macchioni, sono all’ordine del giorno, "ma ad oggi, nessuna penale è stata ancora applicata ad Hera, nei cui confronti il Comune avrebbe potuto e dovuto sollevare contestazioni e, conseguentemente, applicare la penale prevista dal contratto già da tempo. La cittadinanza – la conclusione – vuole vedere i fatti e non solo promesse ".