La Radiologia diventa una ’giungla’ per i bimbi

È stato presentato ieri, direttamente nel reparto di Radiologia del Policlinico, il progetto lanciato lo scorso settembre dal Team Enjoy Events and Fun: Esploratori Coraggiosi. Questa iniziativa ha permesso alla squadra di Enjoy di trasformare la sala d’attesa della Risonanza Magnetica e RX viscerale in una ’giungla’ colorata, grazie all’installazione di pannelli sui quali sono stati raffigurati animali e ambientazioni, che presto saranno riprodotte anche negli spazi di degenza pediatrica. Si è concretizzato così un investimento di 6mila e 620 euro, 3170 dei quali da Conad Nord-ovest, 3mila dal Team Enjoy ed i restanti sono stati donati proprio dai dipendenti e dai tecnici del reparto, dimostrando come prima di qualsiasi competenza vengano l’amore e la fiducia verso il proprio lavoro. "E’ incredibile come i dipendenti abbiano scelto di contribuire alle donazioni in modo diretto: questo dimostra una grandissima fiducia nel sistema sanitario. Questo territorio è generoso ed attento al benessere di grandi e piccini" ha detto Luca Baldino, dg dell’Aou. I pannelli, adattati perfettamente alla struttura ospedaliera, sono stati progettati e pensati da psicologi per rendere il passaggio nel reparto più piacevole e sereno possibile, sia per i pazienti che per le famiglie che li accompagnano. Uno spazio in grado di ridurre lo stress e incentivare il benessere degli stessi operatori. La vice-sindaca, Francesca Maletti ha precisato: "La tranquillità è importante, quando le persone si trovano in difficoltà possono essere accolte in luoghi come questi". Ha proseguito Nicola Ortugno, presidente del Team Enjoy: "Il progetto contiene la nostra missione, qui al Policlinico stiamo continuando ad umanizzare gli spazi pediatrici e non". E Carla Palumbo, vicepresidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, aggiunge: "Siamo sempre attenti al pathos dei nostri pazienti, perché l’università, così come l’ospedale, non rappresentano solo la cura, ma anche il prendersi cura".

Guido Paltrinieri, responsabile direzione Rapporto Soci Emilia Conad Nord-Ovest ha chiarito come sia essenziale restituire alla comunità un servizio sanitario di qualità: "Quello che noi facciamo quotidianamente nei nostri supermercati è accogliere e investire in questo progetto ci fa ricordare come rimaniamo tutti un po’ bambini". Il radiologo Claudio Morandi ha spiegato: "Un bambino non è un uomo in miniatura, è necessario adottare provvedimenti e misure specifiche per la sua accoglienza, il team di Enjoy ha creato una vera e propria Cappella Sistina nella sala viscerale".

Virginia Zanetti