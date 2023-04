La rassegna ’Notti ducali’ Venditti, De Gregori, poi Giacobazzi e Dardust "Eventi per tutti i gusti"

di Stefano Marchetti

Siamo ormai a metà aprile e già nell’aria si sente il profumo dell’estate, con quell’atmosfera ‘stuzzicarella’ – direbbero a Roma – che ti invita a uscire, a partecipare, a condividere eventi sotto le stelle. "Sarà un’estate extralarge", annuncia l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi, presentando il primo ‘assaggio’ del cartellone della bella stagione, la rassegna ’Notti Ducali Live’ che riporterà (finalmente) in piazza Roma, sullo sfondo del Palazzo Ducale, tre eventi di spettacolo di grande richiamo. Da domenica 25 a martedì 27 giugno tre serate speciali, promosse dal Comune con l’organizzazione esperta di Studio’s: domenica 25 il concerto di due miti del cantautorato italiano, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, poi lunedì 26 il trittico esilarante della comicità emiliano romagnola, Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi, e per chiudere (martedì 27 giugno), lo show multimediale di Dardust, celebre pianista, produttore e performer. Due spettacoli prevedono l’ingresso a pagamento (biglietti a partire da 32 euro per De Gregori e Venditti, da 25 euro per il trio comico), mentre la terza serata sarà gratuita. Le prevendite sono già aperte sui circuiti Ticketone, Boxer Ticket, Ticketmaster e Vivaticket.

"Abbiamo voluto riportare eventi di assoluta qualità nel contesto unico del nostro centro storico che deve essere valorizzato e vissuto al meglio, soprattutto in luoghi magici come piazza Roma, liberata dalle auto", sottolinea Bortolamasi. Verrà allestita una platea di almeno 2500 posti a sedere, con una dimensione tutto sommato più ‘raccolta’ che invita all’ascolto e all’incontro. "Ci piace proporre diversi linguaggi nel cuore della città, in una piazza che ha un respiro europeo, un abbraccio di storia e di bellezza – spiega Marcella Pelati di Studio’s –. I tre spettacoli si rivolgono a tre pubblici diversi per età e per gusti, proprio per arrivare a tutti. De Gregori e Venditti richiamano senz’altro uno spettatore esigente, maturo, che vuole riascoltare e ricordare, Giacobazzi e gli amici sono amatissimi da un pubblico generalista che vuole sorridere, svagarsi, e magari si sentirebbe intimorito a entrare in un teatro. Con Dardust ci portiamo anche verso i più giovani: la prima parte del suo spettacolo sarà per piano solo, mentre il secondo tempo sarà più dance, in una cornice di visual, manga, l’omaggio a Miyazaki e Ryuichi Sakamoto".

‘Concentrata’ in tre giorni, come un piccolo festival (per ottimizzare anche le spese di allestimento del palco e delle strutture, e per ridurre al minimo i disagi), la rassegna di quest’anno sarà come un test. "Ci piacerebbe che potesse diventare un format, un modello da riproporre anche per i prossimi anni", osserva Marcella Pelati. Se funzionerà, si potrebbe anche pensare di estenderla. Dopo questo avvio, l’estate modenese decollerà ufficialmente ai Giardini il 4 luglio (in collaborazione con Arti Vive di Soliera) con il concerto degli Shame, band britannica tra le più famose del panorama post punk e indie rock. "Torneranno anche gli appuntamenti estivi del teatro Comunale al cortile del Melograno e un cartellone di iniziative diffuse nei parchi e nelle aree verdi – anticipa Bortolomasi –. Sarà vietato annoiarsi".