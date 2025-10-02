La rassicurazione del sindaco : "Timore che cali la differenziata?. No, i cittadini saranno virtuosi"

"Non più sacchetti a terra e i cittadini avranno libertà di conferire i rifiuti nell’ora e nel giorno che vogliono". Era uno degli impegni principali assunti dal sindaco Massimo Mezzetti, uno dei temi che più ne hanno rimarcato la differenza rispetto all’amministrazione di Gian Carlo Muzzarelli. E adesso, dopo il centro storico, si entra nel vivo della modifica del sistema di raccolta. "I tempi sono stati più lunghi di quelli che sperassi. Dovevamo raggiungere un accordo condiviso all’interno di Atersir con tutti gli altri Comuni della provincia, ma finalmente partiamo con la Fase due, quindi con le aree più densamente popolate". In centro storico, ha proseguito il primo cittadino, "il sistema dopo un periodo di assestamento sta funzionando bene". E alle obiezioni di chi sostiene che il ritorno ai cassonetti potrebbe determinare un passo indietro nella qualità della raccolta differenziata il sindaco risponde: "Sono convinto del senso di responsabilità della stragrande maggioranza dei cittadini, gli obiettivi di miglioramento ambientale sono condivisi: non è che siccome adesso ci sono i cassonetti la gente getterà qualunque cosa nei contenitori".

Quanto alla nuova bolletta, il Comune ha avviato un ciclo di incontri con i cittadini per cercare di chiarire e spiegare meglio la tariffa puntuale. "Per quest’anno – ha ricordato il sindaco – i conferimenti in più rispetto della indifferenziata rispetto ai limiti previsti in base ai componenti del nucleo familiare sono congelati". In generale, sulle utenze domestiche gli effetti della Tariffa puntuale "saranno praticamente innocui: non si pagherà mai più dell’attuale Tari, semmai qualcosa di meno in qualche caso".

Il ciclo di incontri pubblici organizzati dall’assessorato all’Ambiente guidato da Vittorio Molinari con il supporto di Hera partiranno oggi. Le serate, tutte con inizio alle ore 20.45, hanno l’obiettivo di spiegare le novità introdotte dal nuovo regolamento e di rispondere in modo chiaro e diretto a domande o dubbi sul funzionamento della tariffa puntuale. Si comincia stasera alla Polivalente San Damaso (stradello Scartazzetta 53, San Damaso) per poi proseguire domani al Laboratorio Aperto (via Buon Pastore 43), lunedì 6 alla Polisportiva Modena Est (viale Indipendenza 25), martedì 7 nella Sala di quartiere (via Viterbo 80), mercoledì 8 alla Polisportiva Sacca (via Paltrinieri 80), giovedì 9 nella sala della Parrocchia Gesù Redentore (viale Leonardo da Vinci 270) e venerdì 10 ottobre all’Auditorium Beccaria (via Razzaboni 80). Altri incontri sono già in fase di organizzazione.

