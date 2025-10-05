La regina della ceramica . Federica Minozzi nel cda di Mediobanca

Via alla nuova era di Mps con l’ufficializzazione della lista di candidati per il consiglio di amministrazione di Mediobanca, di cui prenderà il controllo con l’assemblea del 28 ottobre. Nella rosa entra un pezzo importante dell’economia di Modena con Federica Minozzi, Ceo di Iris Group e figlia del presidente e fondatore Romano Minozzi.

Federica oggi è alla guida di un colosso internazionale con 500 milioni di fatturato e 1500 dipendenti. La rivista Forbes l’ha definita ‘regina della ceramica’. È un’anglofila appassionata con grande ammirazione per la Regina Elisabetta di cui conosce la storia in ogni particolare e ha un’idea della ceramica legata all’arte. La definisce una ’farfalla leggiadra con anima di titanio’.

"Sono onorata di entrare nel cda di un istituto storico come Mediobanca, che considero la banca dell’italianità e una eccellenza del nostro Paese – dice Federica Minozzi – Spero di poter portare in dote nel cda l’esperienza del mondo dell’impresa e dell’economia reale".

Approccio personale: è ottimista di natura e visionaria nell’ottica imprenditoriale, nel rapporto con i collaboratori si ispira alla filosofia di re Artù con cavalieri della Tavola rotonda da ‘primus inter pares’, primo tra gli uguali. La squadra in pole position si apre con i nomi dell’ex ministro del Tesoro e responsabile delle attività di Jp Morgan per l’area Emea, Vittorio Grilli, e con quello di Alessandro Melzi d’Eril. A loro saranno affidate le redini della nuova Mediobanca targata Mps: il Monte "raccomanda" infatti al futuro cda di Mediobanca di nominare Grilli alla presidenza e Melzi d’Eril come ad. La lista degli altri dieci candidati include l’ad di Italgas, Paolo Gallo, l’ex ad di Sky Italia e consigliere di Essilorluxottica, Andrea Zappia, l’ex vice direttore Consob, Tiziana Togna, e appunto la ceo di Iris Ceramica, Federica Minozzi, figlia di Romano, ex pattista di Piazzetta Cuccia (ha sostenuto l’offerta di Mps) l’ex segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci, la commercialista Ines Gandini, sindaco di Acea e Snam, l’ex risk chief officer di Generali, Sandro Panizza e Giuseppe Matteo Masoni dello studio Mgm. Completano le candidature due donne manager di Mps.

La lista di Mps, che con la sua offerta ha raccolto l’86,35% del capitale di Mediobanca, dovrebbe essere l’unica, anche se per avanzare candidature basta lo 0,5% del capitale. L’assemblea del 28 segnerà nella storia di Piazzetta Cuccia la fine dell’autonomia del management impressa dal fondatore Enrico Cuccia.