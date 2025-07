La regina ’Mary of Modena’ al castello di Montecuccolo

Si terrà domani sera nella cornice scenografica del castello di Montecuccolo (sipario aperto alle 21) la seconda replica modenese dello spettacolo teatrale ‘Mary of Modena’, un viaggio emozionante scritto e interpretato da Natalia Milanese che riporta in vita una regina dimenticata dalle origini geminane. Di chi parla, quindi, la pièce storica? Di Maria Beatrice d’Este, modenese, unica italiana a salire sul trono d’Inghilterra. Fin dalla sua infanzia tra i palazzi ducali di Modena e Sassuolo, Maria Beatrice voleva entrare in convento e farsi monaca, ma fu costretta da Papa Clemente X a sposare nel 1673 Giacomo Stuart, erede del trono d’Inghilterra, il quale divenne poi re. Da sua sposa però Maria Beatrice si trovò presto a dover affrontare complotti, calunnie e tradimenti, dimostrando una tenacia e una forza straordinarie. Il re, Giacomo Stuart, fu poi detronizzato durante la Gloriosa Rivoluzione fuggendo in esilio con Maria e la famiglia reale. Quindi, attraverso un intreccio di sentimenti contrastanti, lo spettacolo rivela i tormenti ma anche i successi di una regina che ha saputo soffrire e amare con una passione senza pari e senza mai scendere a compromessi. La storia della regina, fino alla fine, descrive un simbolo di resistenza, una figura tragica la cui vita è segnata da una dedizione incrollabile sia verso la famiglia che verso la fede cattolica: ai nostri tempi, un’ode molto attuale alla resilienza femminile. L’odissea di Mary of Modena è raccontata, in maniera appassionata e coinvolgente nel monologo teatrale scritto e recitato da Natalia Milanese, accompagnata nell’esposizione scenica dalla violinista Maria Robaey e diretta dall’attore e regista Giuseppe Sepe, domani sera, sabato 5 luglio, in una cornice davvero speciale e adattissima alla messa in scena.

a.t.