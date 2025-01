La regina Mary of Modena. Spuntano nuovi documenti sulla fuga dall’Inghilterra

Era notte fonda, una notte del dicembre 1688, quando Maria Beatrice d’Este, Mary of Modena, Regina d’Inghilterra, moglie di Giacomo II Stuart, dovette abbandonare Londra insieme al piccolo Principe di Galles, il futuro Giacomo III, di appena cinque mesi. Maria (allora trentenne) e il marito dovettero mettersi in salvo dalla ‘gloriosa rivoluzione’ compiuta da Guglielmo d’Orange che rovesciò il monarca cattolico e prese il potere: dopo una perigliosa traversata su una piccola barca di legno, Maria Beatrice raggiunse le coste francesi e nel suo esilio venne accolta a Saint-Germain-en-Laye presso Parigi. E in Francia morì nel 1718. Maria Beatrice è stata l’unica modenese sul trono d’Inghilterra e l’ultima sovrana cattolica di quel regno.

Della drammatica notte della fuga da Londra resta una testimonianza diretta nel memoriale di Francesco Riva, pittore bolognese della scuola del Guercino, che era divenuto guardarobiere di Maria Beatrice d’Este: fu proprio lui a ideare e organizzare tutta la delicata operazione della partenza di Mary e qualche mese più tardi, nell’agosto 1689, la raccontò in un memoriale indirizzato ai suoi "dilettissimi parenti". Quel quadernetto di una quindicina di pagine cucite artigianalmente – un documento di eccezionale valore storico – da qualche giorno è entrato ufficialmente nelle collezioni dell’Archivio Storico del Comune di Modena, insieme ad altre carte pregiate acquistate da una libreria antiquaria di Bologna, grazie a un finanziamento di 25mila euro della Regione Emilia Romagna.

Il cofanetto acquisito dalle collezioni comunali riunisce una decina di preziosi documenti. Oltre alla relazione scritta di pugno da Francesco Riva (ne esistevano solo una copia all’Archivio di Stato di Modena e una versione francese alla British Library), vi si trovano due lettere autografe che Maria Beatrice d’Este scrisse a Riva dall’esilio nel 1703 e nel 1716, e un’altra lettera che la deposta regina inviò all’Abbé Riva nel 1717 quando apprese che Francesco era deceduto "per un improvviso attacco apoplettico". Ci sono poi un lasciapassare firmato nel 1703 da Luigi XIV, il Re Sole, che permise a Francesco Riva e i suoi figli di tornare in Italia, e ulteriori corrispondenze tra la famiglia e gli Stuart, come due lettere del 1718 di William Ellis, tesoriere di Giacomo III, che provò a tornare sul trono inglese, e due lettere del 1742 e 1752 di James Edgar, segretario del ‘re’, indirizzate a "monsieur Riva Gentilhomme Anglois à Bologna", e una lettera di Mcdonnel del 1742.

Completano il corpus uno schematico albero genealogico della famiglia Riva, una miniatura su rame di Mary of Modena del primo ‘700, un ritratto inciso su rame di Giacomo II (fine ‘600 - inizio ‘700). Tutti questi materiali verranno ora studiati, catalogati e digitalizzati, e molto probabilmente saranno anche esposti nell’arco del 2025: "L’Archivio Storico del Comune è una scoperta quotidiana, un istituto culturale centrale nella vita della città sul quale continueremo a investire", sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi.