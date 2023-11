La Regione colta di sorpresa: "Opera bocciata? Non per noi"

Il voto di Modena sull’ordine del giorno ha colto di sorpresa la Regione. L’assessore Andrea Corsini non più tardi di due mesi fa aveva annunciato la riapertura della partita sugli espropri e l’aumento della Bretella Campogalliano-Sassuolo di 200 milioni di euro circa dovuto all’inflazione e ai costi delle materie prime. Adesso arriva questa tegola che non si sa bene come interpretare. "Se in ballo c’è l’abolizione dei caselli – è la riflessione dell’assessore – posso comprende la richiesta, ma occorre tener presente che il ministero delle Infrastrutture non può prescinderne perchè significherebbe far saltare il piano economico finanziario. E in ogni caso è il Mit che decide. Se però invece stiamo parlando della richiesta di non realizzare più la Bretella allora deve essere chiaro che non siamo d’accordo". Uno stop che riassume il dramma che potrebbe aprirsi nel Partito democratico su un’infrastruttura strategica che sarà sicuramente tema di campagna elettorale.

Il dibattito giovedì in Consiglio comunale è stato vibrante. "La Bretella Campogalliano-Sassuolo, così come è stata pensata – ha scandito l’assessora Alessandra Filippi commentando l’ordine del giorno – è un’opera che nascerebbe già superata, perché il progetto esecutivo è basato sul progetto definitivo che risale a vent’anni fa, quando peraltro ancora non c’era la Modena-Sassuolo di cui verrebbe ricalcato il percorso. È necessario ripensarla". Riprendendo i contenuti della lettera che il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha inviato al ministro Salvini l’anno scorso Filippi ha fato presente che "i caselli e il tracciato interferiscono negativamente con lo scalo merci di Marzaglia e non consentono uno sviluppo forte e sostenibile sul fronte della logistica treno-gomma. Invece, per agevolare il trasporto delle merci, ha continuato in aula l’assessora, "servono investimenti sull’infrastruttura ferroviaria territoriale, con l’obiettivo di favorire economie di scala rispetto ai costi del trasporto e ai costi ambientali evitati". Insomma la Bretella, nell’attuale progetto, "costituirebbe uno spreco di denaro pubblico anche per il mantenimento che si renderebbe necessario".

Gli stessi consiglieri del Pd hanno espresso freddezza verso l’infrastruttura con toni senza precedenti. La Bretella è "un’opera datata", ha detto Stefano Manicardi, sulla quale "auspico che il Governo apra un confronto col territorio". Questo progetto "non fa gli interessi di Modena – ha sottolineato Antonio Carpentieri – e il rischio che l’opera venga poi sottoutilizzata è elevato, come anche le lettere del sindaco Muzzarelli all’Esecutivo hanno ricordato più volte". Nell’ottica di un’integrazione gomma-ferro, "il progetto deve essere rivisto, pure per renderlo più sostenibile e utile per il territorio". Per Diego Lenzini l’opera "nasce da un’esigenza a cui va data, comunque, una risposta. Serve riflettere sulle alternative e strategie che renderebbero l’infrastruttura non più necessaria". Una soluzione? Per esempio, "un polo logistico per le imprese del Distretto collegato alla rete ferroviaria di Modena".