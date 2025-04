"La Regione investa sul trasporto pubblico"

Focus sulla mobilità di ‘area vasta’, da Carpi verso Modena ma anche verso la Bassa. Un primo documento parte dal sindaco di Carpi Riccardo Righi che, quale consigliere provinciale del gruppo di maggioranza ‘Insieme per la nostra Provincia’, ha depositato lunedì un ordine del giorno "frutto del lavoro di quattro mesi e condiviso con tanti altri sindaci del territorio".

Come spiega Righi, "per quanto riguarda Carpi e l’Unione Terre d’Argine, due sono i punti evidenziati. Innanzitutto, occorre spingere su innovazione e potenziamento del trasporto pubblico, su ferro e su gomma. Sotto il primo aspetto, la linea ferroviaria Modena–Carpi, costituisce uno degli assi strategici per la mobilità (essendovi anche sedi di poli scolastici e sanitari), attualmente basato su infrastrutture ferroviarie che presentano criticità, come il binario unico sulla Modena-Carpi che impedisce una adeguata frequenza di servizio. È necessario raddoppiare il binario, nell’ottica della Metropolitana di Superficie, e aprire nuove stazioni, come ad esempio Soliera, incentivando le corse e l’interscambio modale ferro-gomma, per rispondere alle esigenze di tutti, studenti e non solo".

Per quanto riguarda il trasporto su gomma, "l’attuale servizio provinciale di trasporto pubblico (quindi anche su Carpi) è gestito da Seta e la gara d’affidamento è in scadenza - spiega il sindaco di Carpi -. La prossima gara rappresenta quindi un’opportunità strategica per incrementare qualità, efficienza e sostenibilità ambientale del servizio. Chiediamo alla Regione e al Governo di fare la propria parte, investendo risorse concrete nel trasporto pubblico e superando una volta per tutte il criterio della ‘spesa storica’ che penalizza i nostri territori da anni".

La mobilità è al centro anche di una mozione depositata martedì dal consigliere della Lega, Giulio Bonzanini che chiede all’Amministrazione comunale carpigiana di "farsi promotrice di progettualità infrastrutturali ferroviarie e stradali in ‘area vasta’ utili al superamento degli attuali stalli burocratici (Metropolitana di superficie e Cispadana), di concerto con i Comuni delle Terre d’Argine e gli Enti pubblici interessati".

Rimarca Bonzanini, "la Metropolitana di superficie sarebbe utile sia ad uso civile che commerciale, e potrebbe ulteriormente collegare la città con le frazioni, così come con gli altri Comuni delle Terre d’Argine, garantendo al contempo corse con una frequenza dimezzata di 15 minuti rispetto agli attuali 30".

