Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Modena
Cronaca"La Regione nel procedimento deve costituirsi parte civile"
17 set 2025
REDAZIONE MODENA
"La Regione nel procedimento deve costituirsi parte civile"

La richiesta dei consiglieri di Fratelli d’Italia Pulitanò e Arletti attraverso un’interrogazione . La sottosegretaria Rontini: "Verificheremo sulla trasparenza dell’impiego dei soldi assegnati".

Il consigliere di Fd’I Ferdinando Pulitanò e la sottosegretaria Manuela Rontini

Il consigliere di Fd’I Ferdinando Pulitanò e la sottosegretaria Manuela Rontini

Per approfondire:

La Regione dica se intenda costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale relativo al caso aMo, tutelando l’interesse pubblico e l’integrità del sistema di trasporto locale. È il principale quesito rivolto alla giunta dai consiglieri di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò (primo firmatario) e Annalisa Arletti, con un’interpellanza in aula.

Tra le altre richieste, i consiglieri chiedono di sapere se la Regione abbia svolto verifiche di competenza sulla gestione amministrativa e contabile dell’agenzia per la mobilità di Modena (aMo), se ritenga che vi siano criticità sistemiche nella governance di tali agenzie e se intenda aggiornare le linee guida regionali in materia di trasparenza e vigilanza delle agenzie di ambito.

"Il presunto responsabile dell’ammanco sarebbe un dipendente interno dell’ente, attualmente oggetto di denuncia da parte della stessa aMo – si legge nell’interpellanza –, a seguito di anomalie contabili rilevate nei mesi precedenti. Una vicenda che pone interrogativi rilevanti sull’efficienza dei meccanismi di controllo e vigilanza amministrativo-contabile interni all’ente".

A rispondere in aula è stata la sottosegretaria Manuela Rontini che ha confermato che le funzioni di indirizzo e controllo spettano agli enti locali di ciascun bacino, comprese le nomine degli amministratori, e che la Regione fornisce indirizzi generali su obiettivi e livelli minimi di servizio, assegnando le risorse del fondo nazionale trasporti alle agenzie locali della mobilità. "A seguito di quanto accaduto – ha rimarcato Rontini –, in occasione della prossima ripartizione dei fondi regionali, provvederemo a chiedere alle agenzie, ma anche agli enti locali proprietari, quali procedure siano in atto per il rispetto degli standard di trasparenza e anticorruzione previsti dalle norme vigenti, per garantire il corretto utilizzo delle risorse assegnate".

Non sono "minimamente soddisfatto della risposta – conclude Pulitanò – e non ho notato neanche da parte della giunta una sorta di assunzione di responsabilità rispetto a una pagina vergognosa che sta vivendo l’agenzia della mobilità di Modena. Mi aspettavo che la giunta desse una risposta al quesito relativo alla costituzione di parte civile, perché è compito di questa Regione chiedere conto di quanto accaduto".

