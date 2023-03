La Regione ricorda il giusto don Richeldi

Presso l’Assemblea legislativa a Bologna, più di 200 studenti hanno ascoltato con emozione la storia di don Benedetto Richeldi, il parroco di Finale che dopo l’8 settembre ’43 organizzò una rete d’aiuto per salvare diversi ebrei. Già nel ’73 venne insignito del titolo di Giusto fra le Nazioni: "Per il Comune è un onore conservare, come da sua volontà, la medaglia che gli venne conferita", ha detto l’assessore finalese alla cultura Elisa Cavallini che ha tracciato un ricordo del sacerdote. Durante l’incontro è stato anche proiettato il documentario su don Richeldi.

