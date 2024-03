La Regione stanzia 4,6 milioni: "Così amplieremo l’offerta di alloggi"

Aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canone calmierato, grazie a incentivi rivolti sia ai proprietari, che possono affittare con maggiore tranquillità, che agli inquilini, che possono pagare un canone ridotto rispetto a quello del libero mercato.

È quanto prevede il Patto per la casa, promosso dalla Regione. E proprio in questi giorni parte la campagna di comunicazione ’Affitta senza pensieri’, per farne conoscere tutte le opportunità con lo slogan ’Proprietari più sicuri, per affitti duraturi’.

Il Patto per la casa è un’azione innovativa, integrata ad altre misure già in atto per il sostegno alla locazione, con la quale la Regione punta ad ampliare l’offerta di alloggi in locazione a canoni calmierati.

Due gli obiettivi: favorire l’utilizzo del patrimonio abitativo esistente e sostenere la cosiddetta ’fascia intermedia’, composta da quei nuclei familiari che sono in condizioni di fragilità nel libero mercato e che allo stesso tempo non riescono ad accedere all’edilizia residenziale pubblica.

Il Patto, inoltre, vuole incentivare la formazione da parte dei Comuni delle Agenzie per la casa, in grado di gestire sia sotto il profilo immobiliare che sotto quello sociale, il patrimonio di alloggi - di proprietà pubblica o privata attualmente non occupati - via via messo a disposizione per questo Programma.

Un percorso virtuoso che la Regione sostiene con 4.668.000 di euro, destinati agli Enti locali che sottoscrivono una convenzione con le Agenzie per la casa.

Il Programma non ha una scadenza, non prevede un riparto predeterminato e si attiva su iniziativa di Comuni, Unioni di Comuni e della Città metropolitana di Bologna, che a loro volta possono integrare le risorse regionali con risorse proprie.